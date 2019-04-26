春暖花開，緊接著又快到暑假，計畫好要到哪走走呢！國人海海外旅遊喜歡去日本，然去過東京、大阪，其實也能到其他縣市走走！ 高知縣是幕末維新英雄坂本龍馬故鄉，日本 高知縣是幕末維新英雄坂本龍馬故鄉，而這裡也有很多不為人知的奇特活動，鯉魚旗渡河、飄洋在河面的「鯉魚旗」、T恤藝術展等，歡迎你來同歡！

四萬十川鯉魚旗渡河。（主辦單位提供）

一、 四萬十川鯉魚旗渡河

四萬十川有日本最後清流之稱，除了寬闊河道上橫跨的不只有特殊的沈下橋風景，每年四月～五月端午時節，都會有超過500條以上的「鯉魚旗」飄揚於四萬十川的上空。

「鯉魚旗」是日本自古流傳下來為祈求男孩誕生與健康成長的文化，每逢端午時節家家戶戶都會在自家庭園掛上鯉魚旗。

通常隨著孩子7歲進入小學後，家裏就漸漸不會再掛鯉魚旗，而「鯉魚旗渡河」即是搜集這些鯉魚旗，將其在掛在河川上方飄揚。如今日本各地都有這樣的活動，不過此活動的發源地是高知四萬十川的十川地區。「我長大之後，家裡就漸漸不掛鯉魚旗了。」1973年當地少年們說了這句話，成為活動開始的契機。其他聽到這句話的當地青年們，於是蒐集了50條不再被懸掛的鯉魚旗，綁在繩子上橫越河面，山河交錯儼然成為獨特的風景。

活動介紹

「四萬十川鯉魚旗渡河」

・日期：2019/4/14(日)～5/11(六)

・活動會場：鯉魚旗公園（高知県高岡郡四万十町十川21番地2）

沙灘美術館 T恤藝術展。（主辦單位提供）

二、沙灘美術館 T恤藝術展

外界對美術館的印象是在室內擺放作品，高知縣西邊的黑潮町綿延4公里的太平洋沿岸有個沒有畫和雕像的「沙灘美術館」！

蔚藍的天和靛藍海水、沙灘上的松原、岸邊的花草、沙灘上的流貝和漂流木、偶爾退潮時短短幾分鐘沙灘上的海水沫形成的天空之鏡都是天賜的展覽作品，隨著季節推移每天都有不同的「作品」

不是曬衣場，這是「沙灘美術館」最獨特的展示是每年黃金週期間限定的「T恤藝術展」募集國內各方的T恤創作，在沙灘美術館自在飄逸，偶爾配合潮汐牽引，絕對是你沒見過的壯觀景象！

「沙灘美術館-T恤藝術展」

展覽時間：2019/5/2(四)～5/7(二) 8:00～18:00

地址：砂浜美術館黒潮町入野

交通：土佐黑潮鐵道「入野の浜」徒步約10分

仁淀川的紙做鯉魚旗。（主辦單位提供）

三、仁淀川的紙做鯉魚旗

和紙之鄉仁淀川飄洋在河面的「鯉魚旗」

快到五月端午節了，在日本端午節也是兒童節，不吃粽子划龍舟，而是到處都會看到飄揚在空中「期許男孩們健康成長」五彩繽紛的鯉魚旗，但是「把鯉魚旗攤平 放在河上漂流」這獨特的夏季風景，你是否沒見過！

位在「奇蹟的清流 仁淀川」下游的伊野町自古至今和紙產業發達，在這裡的鯉魚旗祭典是將使用當地特產「不織布」做成約350匹的鯉魚旗流放在清澈的仁淀川河面上風景值得探訪

「第25回 仁淀川紙の鯉のぼり」

・日期：2019/5/3(五)～5/5(日)

・時間：10:00～16:00

・活動會場：波川公園（吾川郡伊野町波川）

・費用：免費參觀；亦有小船體驗（付費）

(中時電子報)