武松打虎是國人熟悉的故事，從中看到人性、慾望衝突，也能從傳奇中預示未來！興傳奇青年劇場於4月26日至4月28日帶著他們的一號作品《英雄武松》，參與國立傳統藝術中心所舉辦的2019台灣戲曲藝術節，於台灣戲曲中心展現一連四場的精彩演出，帶領觀眾進入跨界戲曲的新世界。

因應京崑戲曲人才培育問題，當代傳奇劇場藝術總監吳興國，於2016年創立興傳奇青年劇場，成員皆是國內優秀的京劇新生代演員，除傳統劇目外亦積極參與新編戲曲演出，於當代傳奇劇場《浮士德》、《水滸108II—忠義堂》皆有亮眼表現。

去年遠征愛丁堡藝穗節並獲得四星讚譽的《英雄武松》，更是興傳奇青年劇場醞釀三年後，首次自行編排、統籌的作品。由備受矚目的武生演員朱柏澄帶領，興傳奇青年劇場的優秀演員黃若琳、楊瑞宇、施宏駿及林益緣攜手出演，以水滸傳經典故事為本，結合傳統京劇藝術和搖滾流行等時尚元素，成為一節奏明快，充滿能量的跨界戲曲製作。

為了讓台灣觀眾看到《英雄武松》更加精彩的演出，回饋台灣觀眾的支持，演員們特別把原本愛丁堡50分鐘的演出版本加長至90分鐘，帶大家走入一場目不暇給的水滸故事技藝大火拚。在觀眾的支持下，《英雄武松》贏得開票兩個月即全部完售的好成績。身為吳興國老師的愛徒，也是首次擔任主排和主演的角色，興傳奇青年劇場演員朱柏澄表示。

希望《英雄武松》這樣的跨界京劇能夠帶領更多年輕觀眾進入劇場觀賞戲曲演出，了解傳統藝術的美麗。觀眾的支持給他很大的動力，作為一個新生代的表演團隊，只有一次次拼搏、創新，精湛自己的表演和創作能力，才能回饋台灣觀眾的愛戴。《英雄武松》也將於七月到外亞維儂藝術節演出，向世界展現台灣藝術軟實力。

《英雄武松》於4月26日至4月28日在台灣戲曲中心小表演廳上演，帶你走進青春、熱血、搖滾的華麗武俠世界。沒有搶到票的觀眾也別失望，當代傳奇劇場的經典作品《水滸108》系列最終回《蕩寇誌》也將於今年九月開始展開台灣巡演。

(中時電子報)