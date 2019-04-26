◎中國時報

路透24日獨家報導，美官員透露，法國一艘巡防艦葡月號（Vendemiaire）4月6日通過台灣海峽，美國其他盟邦或許會考慮跟進。歐洲國家軍艦航行至台海非常罕見，不過，軍事專家透露早前就多次正常航行穿越台灣海峽，根本不值一提；一位退役海軍將領則指出，美方刻意對外透露此訊息，就是有政治目的。

民進黨台南市黨部抗議中評會對本屆台南市議長選舉3位跑票議員作出停權但不開除處分，市黨部主委黃先柱25日炮轟黨中央「為了總統初選與魔鬼交易！」，將黑手伸進中評會，惹惱基層支持者，宣布無限期關閉台南市黨部表達不滿，新營黨部昨天中午也拉下鐵門，黨工們中午12點左右離去。

國民黨中常會達成共識，無論主動或被動，有參選總統意願者，全部納入初選機制，但黨主席吳敦義與眾太陽的會面，聯繫作業遲無進展。前新北市長朱立倫奉勸各參選人，別將個人得失放太重，黨內應盡快演成「家庭倫理大喜劇」，別讓觀眾跑光。

切記「愛與包容」！高雄市長韓國瑜繼臉書發文後，25日再度對韓粉喊話，希望大家不要對不同的意見情緒性攻擊；針對資深媒體人黃光芹罵他提「假韓粉退散」太沒人性，韓表示不理解黃用什麼角度看此事。

◎旺報

第2屆一帶一路高峰論壇今日正式開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。談及帶路倡議，劍橋大學高級研究員馬丁．雅克日前表示，「一帶一路」將取得成功，該倡議也將使大陸的全球角色越來越重要，並讓全球經濟中心加速東移，北京國際話語權也會越來越大。

第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，俄羅斯總統普丁接受大陸《人民日報》專訪；他表示，帶路倡議最大的成績單就是，大陸創造性地推動了國際經濟合作，為加強歐亞大陸互聯互通、保障可持續發展做出了貢獻；參與的國家經濟潛力、競爭力都大大地提高，人民生活質量得到提升。

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱25日在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的資金融通分論壇上表示，下一步深化「一帶一路」投融資合作時，將堅持市場主導、商業性資金為主，「盡量減少提供減讓式資金」，並考慮東道國的債務結構；出席論壇的大陸財政部長劉昆也說，將發布《「一帶一路」債務可持續性分析框架》提升投融資決策科學性與債務管理水準。

「一帶一路」發展至今，大陸央企、民企響應、扮演的角色分量重大，據大陸國資委宣傳局局長夏慶豐指出，目前大陸央企在帶路沿線共承擔3120個項目，分布在基礎設施建設、能源資源開發等領域上；而民企動作也不小，以2017年數據來看，大陸民企與帶路沿線國家的進出口總額為6199.8億美元，占大陸與帶路沿線國家貿易總額的43%。

◎工商時報

強化利基能量，國喬啟動跨領域大投資，預計以100％獨資模式，由泉州國喬石化（暫訂）前進大陸建置丙烷脫氫（PDH）及聚丙烯（PP）一貫佈局，投資總額約達台幣300億元，正式宣告營運觸角將從SM（苯乙烯）系列拓展至丙烯系列領域，更是國內單一石化專業廠近年跨領域之最大手筆海外布局。

全球景氣才在冒綠芽，我國製造業已樂觀確定經濟回升趨勢。台灣經濟研究院25日公布3月製造業營業氣候測驗點達95.93點，連續四個月上升，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，這代表製造業景氣向好趨勢確定，服務業營業氣候測驗點亦在這個月，由下滑轉為上升且更高至96.76點，下一季台灣GDP可望更好。

為了提高洗錢防制成效，不少台灣民眾都發現近年到銀行開戶或匯款的手續，變得相對繁複費時。誠然，透過金融機構過濾交易有其必要性，但洗錢防制是否能就此做好、做足，恐又另當別論。

經濟部26日將進行台商回台第14次聯審會議，經濟部官員透露，總計有五案的投資金額超過600億元，其中一件電子大咖回台投資單一個案逾100億元，因此本周台商回台投資達40案，累計突破2,000億元大關。

(中時電子報)