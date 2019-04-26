日本政府發言人、官房長官菅義偉25日在記者會上宣布，他將於5月9至12日訪問美國，預定在華盛頓與美國副總統彭斯等美國政要會談，並在紐約的聯合國總部舉行的綁架問題會議上發表演講。負責內政及首相官邸危機管理的官房長官外訪乃罕見的特例，已引起此行實際上是為接任首相鋪路。

菅義偉在記者會上表示，「因身兼綁架問題大臣、減輕沖繩基地負擔大臣的立場，將好好善盡職責。」菅義偉提及美國總統川普今年2月與北韓領導人金正恩會談時2度提及綁架問題，今後將再尋求美方更進一步的協助。

菅義偉還將出席日本政府在聯合國總部舉行的有關綁架問題的論壇，屆時將呼籲國際社會協助日本，以期早日解決綁架問題。

有關美軍普天間基地遷移問題，菅義偉表示，「希望與美方確認與減輕沖繩基地負擔有直接關係的美軍重新整編的進度」。普天間基地移設至名護市邊野古的計畫遭激烈反對而推動困難，一般認為，菅義偉將與美方針對目前的狀況進行溝通。

菅義偉因公布日本新年號「令和」而知名度大漲，也開始出現「安倍接班人」的呼聲，自民黨內傳出，菅義偉訪美是為了當下屆首相鋪路。

菅義偉擔任官房長官已6年半，他在職期間曾於2015年10月訪問關島，這次是他第2次的外訪。

(中時 )