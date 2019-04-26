不只火鍋，「老舅家鄉味」的麵食也是全程自製，店裏的家常餅以乾烙方式烹調，帶著蔥香與楜椒香，麵皮紮實又不油膩。（馮惠宜攝）

店裏的滷味秘方可是來自宋朝宮廷，醬牛肉、牛肚，鹹香帶甘的滋味，最讓饕客們津津樂道。（馮惠宜攝）

醬牛肉捲餅，香Q餅皮夾著大蔥、醬牛肉，鹹香可口。（馮惠宜攝）

「老舅家鄉味」學士店即日起到5月底推出三重優惠，打卡免收服務費、消費滿千元送肉盤折價券，滿兩千送還現送水餃或榨醬麵一份。（馮惠宜攝）

以正宗酸菜白肉鍋聞名的「老舅家鄉味」4年前因故從台中中區遷址到東區忠孝路，今年一月回歸老市區在學士路商圈再開分店，不但要讓舊雨新知品嚐酸白鍋，為推廣麵食、麻辣鍋，即日起到5月底，學士店特別推出三重優惠，打卡免收服務費、消費滿千元送肉盤折價券，滿兩千送還現送水餃或榨醬麵一份。

「老舅家鄉味」曾是台中市老市長胡志強最愛的國宴餐廳，其知名的酸菜白肉鍋採古法醃製、自然發酵的酸白菜熬製，沈斂的酸甜滋味還曾榮登大陸美食節目「舌尖上的中國」，這回重返老市區，學士店原味呈現「老舅家鄉味」酸白鍋以及所有麵點美食，還推薦老闆聶斌武研發的麻辣鍋，以10多種辛香料及中藥材熬製的湯頭，麻辣中帶著多層次豐富滋味，適合嗜辣一族呼朋引伴來喀鍋。

強項可不只這一味，其實店裏的麵點道道精彩，無論是水餃、酸菜包子、鍋貼、家常餅、榨醬麵…，麵包、麵條全是店家自己和麵、桿麵製作，聶斌武驕傲地說，開店13年歷經多次食安風暴考驗全部零檢出，靠的就是所有食材全是自己嚴格把關，不僅僅是安全，最主要還是忠於原味，這也使得許多政商名流：如導演李安、潤泰集團總裁尹衍樑、前法務部長邱太山都是坐上賓。

此外店裏的滷味也堪稱一絕，結合東北、廣東滷味特色，秘方可是來自宋朝宮廷，尤以醬牛肉、牛肚、醬肘子，鹹香帶甘的滋味，最讓饕客們津津樂道。

慶祝母親節，「老舅家鄉味」學士店即日起到五月底也推出多重回饋，凡打卡上傳分享即免收一成服務費，另消費滿千元送肉盤兌換券，消費滿兩千則現送水餃或榨醬麵一份。地址：台中市北區學士路181號、電話（04）22033088。

(中時 )