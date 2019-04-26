「滑吧！APP」與「多喜田烘焙坊」南屯店聯合舉辦「加入會員，免費送三明治＋捲蛋糕」活動吸引許多消費者上門。（馮惠宜攝）

「滑吧！APP」，於2019年4月正式登場，目前積極和店家合作舉辦免費活動送禮品兌換優惠券等活動。（馮惠宜攝）

真的還是假的？滑手機就能滑出零用錢，由國人開發的「滑吧！APP」將社群網站：聊天、打電話的功能，再結合電子商城、分享經濟，讓消費者看新聞新聞、廣告、直播就獲得點數，而透過點數可撥打電話或在商城購買兌換商品…，號稱是史上最強大的社群APP，盼透過新的經濟模式翻轉低迷的景氣。

「滑吧！APP」，於2019年4月正式登場，目前下載數超過百萬，而會員數也有兩萬人，其主要功能可看新聞、廣告、錢包、商城購物、群組聊天、免費打全球電話，無論點看新聞、廣告、內容都可送點數，點數可兌換商城商品…。

唯其經濟動能在於約新台幣30元的會費，以及會員黏著度造成的廣告效益，目前也積極和店家合作透過免費活動送禮品兌換優惠券等活動，為店家集客也同時增加加入會員的誘因。

日前「滑吧！APP」與中部知名的烘焙業者「多喜田烘焙坊」南屯店聯合舉辦「成為滑吧APP會員，免費送三明治＋捲蛋糕，並當場抽黃金元寶」活動，一早即吸引許多消費者上門排隊，此外，現場更加碼消費不限金額再抽萬元黃金，一方面拉升「滑吧！APP」會員數，也為店家帶來消費人潮，未來更將與知名咖啡業者合作推出免費兌換咖啡活動。

(中時 )