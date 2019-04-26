今（26）日上午7時許，基隆市八斗子漁港發生3輛全新貨車落入海中。（張穎齊翻攝）

今（26）日上午7時許，基隆市八斗子漁港發生3輛全新貨車落入海中。（張穎齊翻攝）

(09:34更新案情)基隆市八斗子漁港今（26）日上午6時許發生3輛貨車落海事件，羅姓男子（55歲）負責運送冰塊給船家，但他卻不滿上游公司「北區製冰有限公司」交給他的冰塊數量有少，認為影響客戶權益，與上游公司發生口角，一氣之下便將上游公司的3輛價值百萬的貨車放下手煞車，駛入海中。岸巡隊也將依《漁港法》對羅裁罰。

「這樣子很沒有誠信！」羅男表示，他今日上午要將冰塊交給船家，原先就向上游公司說好要多少的冰塊數量，但交貨時卻缺少冰塊數，他認為上游公司缺乏誠信，於是和上游公司的人引發口角糾紛。

羅男說，怎料上游公司的人竟嗆他「咩輸贏喔！（台語）」，讓他氣不過，於是將這3輛載冰貨車開D檔並拉下手煞車，他隨即跳下車，讓車駛入漁港中。

八斗子漁船在港區內拖行落海貨車。（張穎齊攝）

今（26）日上午7時許，基隆市八斗子漁港發生3輛全新貨車落入海中。（張穎齊翻攝）

羅男因不滿上游公司少配冰塊數量，影響客戶權益，與上游公司發生口角，遂於26日上午6時許將3輛貨車駛入八斗子漁港中。（張穎齊攝）

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，這3輛貨車滿新的，1輛價值157萬元，如今卻落海。基隆區漁會常務監事簡建輝表示，羅男從事這一行有20多年，案發時並沒有喝酒或酒駕，羅男因為在乎誠信問題，所以跟上游公司有糾紛，才會釀成此事。

據悉，羅男將1輛貨車載有45支冰（1輛車最多能載50支冰），他3輛貨車總共載了135支冰，但卻因上游公司少配冰塊數量，讓他無法向客戶交代。

現場岸巡人員表示，由於落海的貨車有漏油情形，如此行為已違反《漁港法》公共危險與阻礙航道等罪，至於詳細開罰的細目，尚待總隊討論。

八斗子漁船在港區內拖行落海貨車。（張穎齊攝）

載冰貨車落入八斗子漁港後，被吊車吊掛起來。（張穎齊攝）

載冰貨車落入八斗子漁港後，被吊車吊掛起來。（張穎齊攝）

(中時 )