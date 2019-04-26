南台灣廢核行動聯盟以行動劇在核廢料桶上貼上「掰」字，象徵與台灣電力只占10％的核電分手。（曹明正攝）

廢核大遊行周六(27日)登場，民進黨中常會決議，以黨名義參加遊行，這是民進黨執政後，首度參加廢核大遊行，投入黨內總統初選的蔡總統及前行政院長賴清德都將出席台北場遊行。消息一出，網友大開嘲諷「這兩個人是不是以為現在是國民黨執政?自己打自己也能增加選票」、「當在野黨的熱身，明年會變成正式的。」

蔡政府完全執政，但廢核遊行明天在台北、高雄登場，總統蔡英文、前閣揆賴清德都將出席，民進黨的黨籍公職人員與黨工都有動員。去年九合一選舉「以核養綠」公投發起人黃士修表示，這次號稱是綠營執政後首次參與民間主辦的廢核遊行，說穿了就是為了明年1月的總統與立委選舉，是這場政權保衛戰中的一個步驟。

對於總統和前行政院長上街參加廢核遊行，兩岸網友也大開嘲諷，大陸網友說「這兩個人是不是以為現在是國民黨執政?自己打自己也能增加選票」、「我雙腳加雙手支持，夠不夠？馬上入夏用電高峰，用愛發電才是人間正途」、「用愛發電，撐起台積電，井蛙健康，贏得富士康！以核養綠，這招無敵，前瞻計畫，雄霸天下！」、「烏克蘭剛選出一個喜劇演員當總統，這讓同樣是諧星背景的菜姥姥與團夥們感到非常鼓舞。」

PTT鄉民也留言「當在野黨的熱身 明年會變成正式的」「當作天然氣沒有風險？」、「公投結果都支持核電了 結果你完全執政跑去反核大遊行」、「廢核廢個毛 之前全台停電幾次了 說什麼電夠用是笑話」、「這有啥稀奇，扁朝時任內政部警政署長的余政憲(家族為高雄地方勢力)也上街抗議治安不佳過。行政首長上街抗議自家的行政單位業務執行不力，真會玩。」、「執政黨整天做在野黨的工作 = =」。

(中時電子報)