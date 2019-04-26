退化性關節炎莫輕忽！國內50歲以上每2人就1人有退化性關節炎，退化性關節炎主要的症狀是疼痛、僵硬、腫大和變形，在活動關節時，常可聽到不正常的磨擦聲響。

現年76歲的劉鄧女士做到了！收治劉鄧女士的林口長庚紀念醫院關節重建骨科主任張毓翰教授表示，劉鄧女士恢復快、甚至短時間內就能參加遶境的主因在於劉鄧女士在關節尚未全磨損時就採取積極治療的方式。

張毓翰主任說明，近來中高齡罹患退化性關節炎有增加趨勢，很多患者因擔心術後疼痛、恢復期太長、或因對手術不瞭解產生恐懼而猶豫不決，使得生活因關節疼痛處處受限，晚年生活品質低落。

其實，國內現已有「英式活動半膝」的新選項，嚴重膝關節炎患者可以考慮採取積極治療，醫師也強調，膝關節的健康與否會大大影響生活品質，而「人活著就是要動，唯有保有行動力才能擁有健康人生」，期待未來能看到越來越多患者能更正視膝關節問題、早點採取積極治療的手段，重拾應得的生活！

(中時電子報)