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媽祖好忙！民進黨總統初選蔡賴僵持，黨中央成夾心餅。對此，黨主席卓榮泰表憂心，表示希望媽祖可以藉夢境讓「瑜蚌相爭」，但把關鍵的選擇留給理智的我們，我們才是真正的主人！

民進黨總統初選延後，蔡賴之爭進入延長賽，儘管總統蔡英文訴求「團結」，前行政院長賴清德呼籲「不表態」，外弛內張，綠營隱隱然有分裂危機。

對於兩個火車頭將對撞，卓榮泰於臉書發文表示，再多陣形分析，也解釋不了政情！面對各種要求與期待，各種變化與堅持，答案就在曲線和瞬念之間。

卓榮泰更表示，媽祖可以藉夢境讓「瑜蚌相爭」，但把關鍵的選擇留給理智的我們，我們才是真正的主人！真真正正做一個民主時代有尊嚴的人，為勝選盡責、向歷史負責。

對此，網友表示，「所以清.蔡之爭也可說是青青菜菜(台語隨便之意)囉?」、「保生大帝表示」、「又一個幹話主席，自己玩得好開心，還自問自答咧！民進黨文青說、神明說已經客滿囉」！

(中時電子報)