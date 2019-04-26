「山中的太鼓」曲目活潑逗趣，以太鼓搭配多種樂器，演奏出森林中小鳥、小豬、青蛙等多元樂聲。（馮惠宜攝）

相準少子化後親子商機，台中中友百貨再再度邀請日本TAMAKKO-ZA和太鼓劇團，結合全館滿額送贈票，要帶來結合舞蹈、音樂、故事串聯的精彩表演。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「少子化趨勢影響到家庭結構，因為孩子少，家長更重視孩子的成長與教育，願意投入更多的心思在小孩身上，看準這個消費趨勢，中友百貨特別邀請日本知名TAMAKKO-ZA和太鼓劇團跨海來台獨家演出，為中部的觀眾帶來4場育教於樂的精彩表演。」

「山中的太鼓」曲目活潑逗趣，適合親子共賞，以太鼓搭配多種樂器，演奏出森林中小鳥、小豬、青蛙等多元樂聲，50分鐘的演出時間，共演奏8首曲目，開頭以輕鬆歡樂的音樂帶領觀眾進入太鼓的樂聲中，結尾則以磅礡大氣的震撼演出呈現出大自然的雄壯，在觀眾心中烙下深刻的回憶。

中友「山中的太鼓」兒童劇場將於5月23日到5月25日在C棟13F國際大廳演出，即日起在中友百貨及年代售票系統開始售票，27日起於中友百貨館內進行消費滿額贈票。

值得一提的是：今年除了在中友百貨館內演出4場之外，首度將太鼓劇場搬到山上演出一場，地點是中友相關企業南投魚池鄉共好莊園，演出一場真正的「山中的太鼓」，以天為蓋、以地為蓆，悠揚的鼓聲迴盪在山谷之中，讓觀眾親身體驗在大自然感受鼓聲與大地共鳴，半日活動包括專車接送、太鼓體驗課程、品嚐南投知名水晶咖啡以及享用有機餐盒晚宴，中友27周年慶活動期間持中友APP行動條碼於全館當日消費滿3萬元可以現金800元加購報名。

(中時 )