北巿一對夫妻騎機車雙載，因為不慎與轎車發生擦撞，導致背在胸前的6個月大男嬰頭部撞地身亡，對此名嘴羅友志表示「機車本來就不能載人」，尤其看到很多人事後再來怪東怪西，讓他難掩心中怒火忍不住大爆粗口。

羅友志昨天聽到這則新聞時，心中悶痛感卻揮之不去，他直言機車問題始終不見政府解決，導致一年看著上千家庭哭送親人離開，對此有人表示薪水不高買不起車才騎車，羅友志則相當不苟同，表示機車本來就不能載人，但出事後卻有許多人哭斷腸、吵翻天，然後一輩子活在陰影底下，對此他雖不忍苛責騎士圖方便，但也忍不住爆粗口：「他媽的，不能就是不能，鄉愿什麼」。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

羅友志舉例過去剛實施「不戴安全帽開罰」時，民眾不是也罵的要死，但是卻一年挽救上千家庭的悲劇，不過這對夫妻因此讓6個月大的嬰兒來不及長大，最後恐怕自責一生，然後上演「我們與惡的距離」，讓他感嘆：「惡，都是自找的」。

(中時電子報)