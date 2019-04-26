男子阿勇(化名)，與老婆小雅(化名)因為工作緣故分居台北、高雄，阿勇指控，妻子對他冷漠以對，夫妻2人分居41年，期間完全沒有性生活，向法院訴請離婚，法官駁回其訴訟。

判決書指出，阿勇與小雅1976年結婚，婚後前兩年在高雄市租屋同居，阿勇指控，小雅在他熟睡時搜查他的衣物和公事包，掀棉被不讓他睡覺，還打電話騷擾親友、同事，且數度咬傷及意圖拿刀傷害，讓阿勇不堪其擾，2人在1978年分居，期間雖曾2 次嘗試復合，但小雅仍拒絕與他同床共眠，也不給他住處

鑰匙。阿勇供稱，他因為工作緣故北上到台北工作，小雅上來找女兒時，卻完全不看他一眼，讓阿勇心寒至極，訴請離婚。

小雅則供稱她從沒對丈夫施暴，婚後阿勇因為北上工作緣故，2人分居台北、高雄兩處，阿勇放假時均會返回高雄同住，雙方平常也會以電話聯繫。小雅說，阿勇10多年前辭去在台北工作，回到高雄開計程車，她還特地買了1輛二手計程車給阿勇，足見她關心丈夫，另外阿勇每個月會回高雄2 次，她也經常北上與丈夫相聚，她希望保有完整家庭，盼法官駁回離婚訴訟。

2人女兒出庭證稱，爸媽雖因工作南北分居，但相處狀況正常，平日也會以電話聯繫，爸爸退休後有回高雄與媽媽同住，另外爸爸換工作時，媽媽也要女兒把房子讓出來給爸爸住。女兒說，雖然媽媽囉嗦了一點，但相當關心爸爸，法官根據女兒證詞，認為阿勇與小雅婚姻雖觸礁，但還沒出現重大破綻，駁回阿勇之訴。

(中時電子報)