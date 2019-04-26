今年NBA季後賽因為詹姆斯(LeBron James)缺席而導致關注度降低，與洛杉磯湖人隊同城的天使隊外野手卓奧特(Mike Trout)亦是詹的球迷，他建議詹乾脆來試試打棒球。遊騎兵安卓斯(Elvis Andrus)說：「讓詹姆斯當中外野手，他大概可以沒收掉很多全壘打。」

美國黑人打棒球的不多，並非黑人不適合棒球，史上最優秀的幾位球員包括漢克阿倫、邦茲、小葛瑞菲都是美國黑人，只是他們多數在學生時期選擇更能發揮天分的籃球和美式足球。籃球迷很難忘記麥可喬丹當年在2A男爵隊的慘況(127場打擊率0.202)，畢竟打擊技巧絕非一蹴可及。

詹姆斯的身高和體能在棒球界是一大奇觀，即使打棒球未必派得上用場，不過身為職業運動員，優秀的體能永遠令人羨慕，這是其他運動界常常提起詹姆斯的原因。

網球選手納達爾(Rafael Nadal)也被大聯盟球員點名，他無敵的左手上旋球，似乎有希望轉職成為強悍的左投手，況且他最厲害的地方不就是跟投手丘一樣的紅土嗎。

(中時電子報)