王品〈The WANG〉菜單上的〈Porthouse紅屋牛排〉就是〈T Bone丁骨牛排〉，一次可以嘗到「菲力」和「紐約客」2個不同部位口感與風味。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉菜單上的〈Porthouse紅屋牛排〉就是〈T Bone丁骨牛排〉，一次可以嘗到「菲力」和「紐約客」2個不同部位口感與風味。（圖／姚舜）
這道菜是用海苔包捲生蠔後以炸成天婦羅，再淋入用金華火腿熬煮的馬鈴薯濃湯和自家煉製的青蒜油，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）
這道菜是用海苔包捲生蠔後以炸成天婦羅，再淋入用金華火腿熬煮的馬鈴薯濃湯和自家煉製的青蒜油，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）
王品集團開在上海外灘22號的〈The WANG〉，菜單上可以點到價格昂貴、味道濃郁的法國吉拉朵生蠔。（圖／姚舜）
王品集團開在上海外灘22號的〈The WANG〉，菜單上可以點到價格昂貴、味道濃郁的法國吉拉朵生蠔。（圖／姚舜）
在〈The WANG〉享用吉拉朵生蠔，可以用紅酒醋、奇異果莎莎醬或雞尾酒醬汁為鮮蠔提味，主廚並刻意將不同醬汁裝在小型唧筒中，讓用餐體驗多了趣味。（圖／姚舜）
在〈The WANG〉享用吉拉朵生蠔，可以用紅酒醋、奇異果莎莎醬或雞尾酒醬汁為鮮蠔提味，主廚並刻意將不同醬汁裝在小型唧筒中，讓用餐體驗多了趣味。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的佐餐麵包有堅果餡的「軟歐」，以及口感較札實的「法式麵包」。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的佐餐麵包有堅果餡的「軟歐」，以及口感較札實的「法式麵包」。（圖／姚舜）
在為麵包準備的奶油外層包覆了鹹香的橄欖碎，這顯示王品〈The WANG〉在許多小地方都志在提供食客「與別不同」的味覺體驗。（圖／姚舜）
在為麵包準備的奶油外層包覆了鹹香的橄欖碎，這顯示王品〈The WANG〉在許多小地方都志在提供食客「與別不同」的味覺體驗。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的〈海鮮盤〉中有整隻波士頓龍蝦，服務人員並會「代客剝殼」，將肉取出供客人享用。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的〈海鮮盤〉中有整隻波士頓龍蝦，服務人員並會「代客剝殼」，將肉取出供客人享用。（圖／姚舜）
〈The WANG〉的法式〈焗烤田螺〉備有烤士司薄片，客人可將蒜味醬汁塗在麵包上享用。（圖／姚舜）
〈The WANG〉的法式〈焗烤田螺〉備有烤士司薄片，客人可將蒜味醬汁塗在麵包上享用。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉大器引進3年熟成的伊比利火腿，並由專業服務人員現場片給客人享用。（圖／姚舜
王品〈The WANG〉大器引進3年熟成的伊比利火腿，並由專業服務人員現場片給客人享用。（圖／姚舜
王品〈The WANG〉提供給客人的伊比利火腿是Bellota最高等級，油花漂亮、口感細緻如絲稠，味道鹹香鮮美，非常適合佐酒。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉提供給客人的伊比利火腿是Bellota最高等級，油花漂亮、口感細緻如絲稠，味道鹹香鮮美，非常適合佐酒。（圖／姚舜）
用墨西哥Taco玉米餅捲牛肉丁與水果，王品〈The WANG〉的餐具亦特別挑選，方便客人取食。（圖／姚舜）
用墨西哥Taco玉米餅捲牛肉丁與水果，王品〈The WANG〉的餐具亦特別挑選，方便客人取食。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的餐後甜點，都是多樣繽紛的手做盤飾甜點Plated Dessert，盤飾性很強。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的餐後甜點，都是多樣繽紛的手做盤飾甜點Plated Dessert，盤飾性很強。（圖／姚舜）
〈The WANG〉的〈巧克力舒芙蕾〉的盤飾性亦很強，並有多種不同吃法。（圖／姚舜）
〈The WANG〉的〈巧克力舒芙蕾〉的盤飾性亦很強，並有多種不同吃法。（圖／姚舜）
品嘗〈巧克力舒芙蕾〉可搭配冰淇淋，或沖淋卡士達醬豐富味道。（圖／姚舜）
品嘗〈巧克力舒芙蕾〉可搭配冰淇淋，或沖淋卡士達醬豐富味道。（圖／姚舜）
開在上海外灘22號的〈The WANG〉，有絕佳景觀視野，靠窗座位可直接欣當東方明珠塔。（圖／姚舜）
開在上海外灘22號的〈The WANG〉，有絕佳景觀視野，靠窗座位可直接欣當東方明珠塔。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的男女服務人員顏值頗高，並標榜提供「管家式」服務。（圖／姚舜）
王品〈The WANG〉的男女服務人員顏值頗高，並標榜提供「管家式」服務。（圖／姚舜）
在〈The WANG〉享用牛排套餐，餐後甜點之外並另有Petit Four供客人佐咖啡或茶。（圖／姚舜）
在〈The WANG〉享用牛排套餐，餐後甜點之外並另有Petit Four供客人佐咖啡或茶。（圖／姚舜）
位在外灘22號的〈The WANG〉，入夜後可欣賞對面陸家嘴的燈火霓虹，感受十里洋場風華。（圖／姚舜）
位在外灘22號的〈The WANG〉，入夜後可欣賞對面陸家嘴的燈火霓虹，感受十里洋場風華。（圖／姚舜）

一客牛排1488元人民幣，換算台幣約6000元上下，這是王品集團在大陸新創品牌〈The WANG〉菜單上Porthouse牛排的訂價。這俗稱「紅屋牛排」、亦稱「丁骨牛排」的牛排，重1000公克，可2人共享，王品集團希望藉此超澎湃的牛排，為開在外灘22號的〈The WANG〉，爭取到上海當地牛排老饕的青睞，更希望讓〈The WANG〉在大陸西餐市場成為領導品牌。王品並希望，〈The WANG〉在大陸成功後，即在台灣複製並發展連鎖。

外灘？是！正是餐飲名店林立，包括米其林三 星法菜名廚Jean George、Joel Robuchon、前衛名廚Paul Pairet， 以及香港三星「廚魔」Alvin梁都在此有分店的上海高檔美食一級戰區。 而外灘22號的紅樓建築，建於1906年、前身是英國太古洋行在遠東投資興建的首個辦事機構，建築本身就是一個「骨董」，在古蹟建築內開餐廳，除裝潢設計不能「傷筋動骨」、格外麻煩，房租更是以每天／每平米計算，要在此插旗立寨開餐廳，「沒有三兩三，怎敢上梁山」。王品「膽敢」在此開〈The WANG〉，自是受人注目。

套句大陸庶民流行用語，王品創〈The WANG〉品牌，就是志在傳遞一「高B格」的用餐體驗，以高檔食材烹製高檔菜餚並結合優勢地利、環境，以及高顏質服務人員的「管家式服務」，切入中國高端餐飲消費市場，進而推升王品集團在中國西餐外食市場的形象地位。

外灘22號的這棟紅樓共有5層，〈The WANG〉位在3樓，占地306平方米、設40個座位，臨窗座位區堪稱「外灘景觀搖滾區」，外灘街道上熙來攘往的行人，航駛在黃埔江上的行船，對岸陸家嘴的現代建築群，東方明珠塔、 AURORA震旦集團的金色大樓，全都映入眼簾。入夜後對岸的燈火霓虹，說的是「21世紀版十里洋場」的風華。此情此景、綿綿無絕期，在餐廳裡挑個角角的「泡妞雅座」，求婚，成功機率應該很高。

王品集團以牛排起家，並一口氣開出〈王品〉與〈西堤〉兩個牛排餐廳品牌，而〈王品〉與〈西堤〉也是王品過去在兩岸發展連鎖最成功的先發品牌。如今王品集團為搶攻大陸高端西餐市場商機，希望在牛排既有基礎上延伸優勢，所以將〈The WANG〉定位為「有特色牛排的高檔法菜餐廳」，所謂「特色牛排」，一是王品集團成家立業之作〈台塑牛排〉，另一就是一次可嘗到菲力牛排與紐約客牛排兩個部位的〈Porthouse紅屋牛排〉。

台灣的高檔牛排餐廳主攻的多是美式牛排，烹調料理方式多是用鐵板將牛肉兩面煎焦、封住肉汁，然後上Grillworks或Josper炭爐直火炭烤，或送進Beach Oven、Wood Stone，或是美國進口Montague超級烤箱炙烤，過程中並會讓牛肉反覆「靜置」，呈盤時表面酥焦微脆，表面與肉中間並有一條「金黃色圈」。

〈The WANG〉主廚出身義法料理，烹製牛排的手法是法式油淋法，牛肉兩面煎過封住肉汁後即用熱油反覆為牛肉作SPA，俟牛肉漸熟，再放在盤中並淋上牛油送進烤箱加溫，上桌時盤中牛排邊的牛油持續滾燙冒泡，樣子與美國知名頂級牛排館〈Peter Luger〉的牛排有幾分神似，飄散著牛油香，誘發食客食慾。

為了滿足上海「貴客」並「攻頂」，〈The WANG〉引進了不少高檔歐陸食材「助威」，舉凡：3年熟成Bellota級的西班牙伊比利火腿、法國的吉拉朵生蠔與鴨肝、M8級澳洲和牛，以及海鮮盤中的波士頓龍蝦等，都是高檔食材，如此陣仗自然讓餐廳的菜單充滿了「貴氣」。

〈The WANG〉的佐餐麵包、奶油抹醬與餐後甜點，以及餐後佐茶或咖啡的Petit Four，亦都比照法菜餐廳規格。麵包有軟硬2種選擇，奶油抹醬外層並包覆了橄欖碎，增加鹹香味道。而餐後甜點全是手工自製的Plated Dessert，盤飾性很強，其中不乏搶眼吸睛之作，可以滿足「打卡族」用餐消費時「先餵相機」的習慣。

整體而言，王品為搶攻大陸高端餐飲商機，〈The WANG〉絕對稱得上是有備而來，從餐廳立地選址、食材用料與菜單規格，乃至服務方式，有展現了問鼎西餐領導品牌的強烈雄心與企圖。但是，若以最高、最嚴格與最苛刻的標準檢視大陸王品此一最新品牌，〈The WANG〉距大多數國人認知的頂級法菜餐廳實仍有一段差距，但它卻夠格算得上是一家「高級Steakhouse牛排餐廳」，畢竟，王品是以牛排起家，最熟練的還是：牛排。

(工商 )

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