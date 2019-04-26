王品〈The WANG〉菜單上的〈Porthouse紅屋牛排〉就是〈T Bone丁骨牛排〉，一次可以嘗到「菲力」和「紐約客」2個不同部位口感與風味。（圖／姚舜）

這道菜是用海苔包捲生蠔後以炸成天婦羅，再淋入用金華火腿熬煮的馬鈴薯濃湯和自家煉製的青蒜油，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

王品集團開在上海外灘22號的〈The WANG〉，菜單上可以點到價格昂貴、味道濃郁的法國吉拉朵生蠔。（圖／姚舜）

在〈The WANG〉享用吉拉朵生蠔，可以用紅酒醋、奇異果莎莎醬或雞尾酒醬汁為鮮蠔提味，主廚並刻意將不同醬汁裝在小型唧筒中，讓用餐體驗多了趣味。（圖／姚舜）

王品〈The WANG〉的佐餐麵包有堅果餡的「軟歐」，以及口感較札實的「法式麵包」。（圖／姚舜）

在為麵包準備的奶油外層包覆了鹹香的橄欖碎，這顯示王品〈The WANG〉在許多小地方都志在提供食客「與別不同」的味覺體驗。（圖／姚舜）

王品〈The WANG〉的〈海鮮盤〉中有整隻波士頓龍蝦，服務人員並會「代客剝殼」，將肉取出供客人享用。（圖／姚舜）

〈The WANG〉的法式〈焗烤田螺〉備有烤士司薄片，客人可將蒜味醬汁塗在麵包上享用。（圖／姚舜）

王品〈The WANG〉大器引進3年熟成的伊比利火腿，並由專業服務人員現場片給客人享用。（圖／姚舜

王品〈The WANG〉提供給客人的伊比利火腿是Bellota最高等級，油花漂亮、口感細緻如絲稠，味道鹹香鮮美，非常適合佐酒。（圖／姚舜）

用墨西哥Taco玉米餅捲牛肉丁與水果，王品〈The WANG〉的餐具亦特別挑選，方便客人取食。（圖／姚舜）

王品〈The WANG〉的餐後甜點，都是多樣繽紛的手做盤飾甜點Plated Dessert，盤飾性很強。（圖／姚舜）

〈The WANG〉的〈巧克力舒芙蕾〉的盤飾性亦很強，並有多種不同吃法。（圖／姚舜）

品嘗〈巧克力舒芙蕾〉可搭配冰淇淋，或沖淋卡士達醬豐富味道。（圖／姚舜）

開在上海外灘22號的〈The WANG〉，有絕佳景觀視野，靠窗座位可直接欣當東方明珠塔。（圖／姚舜）

王品〈The WANG〉的男女服務人員顏值頗高，並標榜提供「管家式」服務。（圖／姚舜）

在〈The WANG〉享用牛排套餐，餐後甜點之外並另有Petit Four供客人佐咖啡或茶。（圖／姚舜）

位在外灘22號的〈The WANG〉，入夜後可欣賞對面陸家嘴的燈火霓虹，感受十里洋場風華。（圖／姚舜）

一客牛排1488元人民幣，換算台幣約6000元上下，這是王品集團在大陸新創品牌〈The WANG〉菜單上Porthouse牛排的訂價。這俗稱「紅屋牛排」、亦稱「丁骨牛排」的牛排，重1000公克，可2人共享，王品集團希望藉此超澎湃的牛排，為開在外灘22號的〈The WANG〉，爭取到上海當地牛排老饕的青睞，更希望讓〈The WANG〉在大陸西餐市場成為領導品牌。王品並希望，〈The WANG〉在大陸成功後，即在台灣複製並發展連鎖。

外灘？是！正是餐飲名店林立，包括米其林三 星法菜名廚Jean George、Joel Robuchon、前衛名廚Paul Pairet， 以及香港三星「廚魔」Alvin梁都在此有分店的上海高檔美食一級戰區。 而外灘22號的紅樓建築，建於1906年、前身是英國太古洋行在遠東投資興建的首個辦事機構，建築本身就是一個「骨董」，在古蹟建築內開餐廳，除裝潢設計不能「傷筋動骨」、格外麻煩，房租更是以每天／每平米計算，要在此插旗立寨開餐廳，「沒有三兩三，怎敢上梁山」。王品「膽敢」在此開〈The WANG〉，自是受人注目。

套句大陸庶民流行用語，王品創〈The WANG〉品牌，就是志在傳遞一「高B格」的用餐體驗，以高檔食材烹製高檔菜餚並結合優勢地利、環境，以及高顏質服務人員的「管家式服務」，切入中國高端餐飲消費市場，進而推升王品集團在中國西餐外食市場的形象地位。

外灘22號的這棟紅樓共有5層，〈The WANG〉位在3樓，占地306平方米、設40個座位，臨窗座位區堪稱「外灘景觀搖滾區」，外灘街道上熙來攘往的行人，航駛在黃埔江上的行船，對岸陸家嘴的現代建築群，東方明珠塔、 AURORA震旦集團的金色大樓，全都映入眼簾。入夜後對岸的燈火霓虹，說的是「21世紀版十里洋場」的風華。此情此景、綿綿無絕期，在餐廳裡挑個角角的「泡妞雅座」，求婚，成功機率應該很高。

王品集團以牛排起家，並一口氣開出〈王品〉與〈西堤〉兩個牛排餐廳品牌，而〈王品〉與〈西堤〉也是王品過去在兩岸發展連鎖最成功的先發品牌。如今王品集團為搶攻大陸高端西餐市場商機，希望在牛排既有基礎上延伸優勢，所以將〈The WANG〉定位為「有特色牛排的高檔法菜餐廳」，所謂「特色牛排」，一是王品集團成家立業之作〈台塑牛排〉，另一就是一次可嘗到菲力牛排與紐約客牛排兩個部位的〈Porthouse紅屋牛排〉。

台灣的高檔牛排餐廳主攻的多是美式牛排，烹調料理方式多是用鐵板將牛肉兩面煎焦、封住肉汁，然後上Grillworks或Josper炭爐直火炭烤，或送進Beach Oven、Wood Stone，或是美國進口Montague超級烤箱炙烤，過程中並會讓牛肉反覆「靜置」，呈盤時表面酥焦微脆，表面與肉中間並有一條「金黃色圈」。

〈The WANG〉主廚出身義法料理，烹製牛排的手法是法式油淋法，牛肉兩面煎過封住肉汁後即用熱油反覆為牛肉作SPA，俟牛肉漸熟，再放在盤中並淋上牛油送進烤箱加溫，上桌時盤中牛排邊的牛油持續滾燙冒泡，樣子與美國知名頂級牛排館〈Peter Luger〉的牛排有幾分神似，飄散著牛油香，誘發食客食慾。

為了滿足上海「貴客」並「攻頂」，〈The WANG〉引進了不少高檔歐陸食材「助威」，舉凡：3年熟成Bellota級的西班牙伊比利火腿、法國的吉拉朵生蠔與鴨肝、M8級澳洲和牛，以及海鮮盤中的波士頓龍蝦等，都是高檔食材，如此陣仗自然讓餐廳的菜單充滿了「貴氣」。

〈The WANG〉的佐餐麵包、奶油抹醬與餐後甜點，以及餐後佐茶或咖啡的Petit Four，亦都比照法菜餐廳規格。麵包有軟硬2種選擇，奶油抹醬外層並包覆了橄欖碎，增加鹹香味道。而餐後甜點全是手工自製的Plated Dessert，盤飾性很強，其中不乏搶眼吸睛之作，可以滿足「打卡族」用餐消費時「先餵相機」的習慣。

整體而言，王品為搶攻大陸高端餐飲商機，〈The WANG〉絕對稱得上是有備而來，從餐廳立地選址、食材用料與菜單規格，乃至服務方式，有展現了問鼎西餐領導品牌的強烈雄心與企圖。但是，若以最高、最嚴格與最苛刻的標準檢視大陸王品此一最新品牌，〈The WANG〉距大多數國人認知的頂級法菜餐廳實仍有一段差距，但它卻夠格算得上是一家「高級Steakhouse牛排餐廳」，畢竟，王品是以牛排起家，最熟練的還是：牛排。

(工商 )