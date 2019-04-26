一客牛排1488元人民幣，換算台幣約6000元上下，這是王品集團在大陸新創品牌〈The WANG〉菜單上Porthouse牛排的訂價。這俗稱「紅屋牛排」、亦稱「丁骨牛排」的牛排，重1000公克，可2人共享，王品集團希望藉此超澎湃的牛排，為開在外灘22號的〈The WANG〉，爭取到上海當地牛排老饕的青睞，更希望讓〈The WANG〉在大陸西餐市場成為領導品牌。王品並希望，〈The WANG〉在大陸成功後，即在台灣複製並發展連鎖。
外灘？是！正是餐飲名店林立，包括米其林三 星法菜名廚Jean George、Joel Robuchon、前衛名廚Paul Pairet， 以及香港三星「廚魔」Alvin梁都在此有分店的上海高檔美食一級戰區。 而外灘22號的紅樓建築，建於1906年、前身是英國太古洋行在遠東投資興建的首個辦事機構，建築本身就是一個「骨董」，在古蹟建築內開餐廳，除裝潢設計不能「傷筋動骨」、格外麻煩，房租更是以每天／每平米計算，要在此插旗立寨開餐廳，「沒有三兩三，怎敢上梁山」。王品「膽敢」在此開〈The WANG〉，自是受人注目。
套句大陸庶民流行用語，王品創〈The WANG〉品牌，就是志在傳遞一「高B格」的用餐體驗，以高檔食材烹製高檔菜餚並結合優勢地利、環境，以及高顏質服務人員的「管家式服務」，切入中國高端餐飲消費市場，進而推升王品集團在中國西餐外食市場的形象地位。
外灘22號的這棟紅樓共有5層，〈The WANG〉位在3樓，占地306平方米、設40個座位，臨窗座位區堪稱「外灘景觀搖滾區」，外灘街道上熙來攘往的行人，航駛在黃埔江上的行船，對岸陸家嘴的現代建築群，東方明珠塔、 AURORA震旦集團的金色大樓，全都映入眼簾。入夜後對岸的燈火霓虹，說的是「21世紀版十里洋場」的風華。此情此景、綿綿無絕期，在餐廳裡挑個角角的「泡妞雅座」，求婚，成功機率應該很高。
王品集團以牛排起家，並一口氣開出〈王品〉與〈西堤〉兩個牛排餐廳品牌，而〈王品〉與〈西堤〉也是王品過去在兩岸發展連鎖最成功的先發品牌。如今王品集團為搶攻大陸高端西餐市場商機，希望在牛排既有基礎上延伸優勢，所以將〈The WANG〉定位為「有特色牛排的高檔法菜餐廳」，所謂「特色牛排」，一是王品集團成家立業之作〈台塑牛排〉，另一就是一次可嘗到菲力牛排與紐約客牛排兩個部位的〈Porthouse紅屋牛排〉。
台灣的高檔牛排餐廳主攻的多是美式牛排，烹調料理方式多是用鐵板將牛肉兩面煎焦、封住肉汁，然後上Grillworks或Josper炭爐直火炭烤，或送進Beach Oven、Wood Stone，或是美國進口Montague超級烤箱炙烤，過程中並會讓牛肉反覆「靜置」，呈盤時表面酥焦微脆，表面與肉中間並有一條「金黃色圈」。
〈The WANG〉主廚出身義法料理，烹製牛排的手法是法式油淋法，牛肉兩面煎過封住肉汁後即用熱油反覆為牛肉作SPA，俟牛肉漸熟，再放在盤中並淋上牛油送進烤箱加溫，上桌時盤中牛排邊的牛油持續滾燙冒泡，樣子與美國知名頂級牛排館〈Peter Luger〉的牛排有幾分神似，飄散著牛油香，誘發食客食慾。
為了滿足上海「貴客」並「攻頂」，〈The WANG〉引進了不少高檔歐陸食材「助威」，舉凡：3年熟成Bellota級的西班牙伊比利火腿、法國的吉拉朵生蠔與鴨肝、M8級澳洲和牛，以及海鮮盤中的波士頓龍蝦等，都是高檔食材，如此陣仗自然讓餐廳的菜單充滿了「貴氣」。
〈The WANG〉的佐餐麵包、奶油抹醬與餐後甜點，以及餐後佐茶或咖啡的Petit Four，亦都比照法菜餐廳規格。麵包有軟硬2種選擇，奶油抹醬外層並包覆了橄欖碎，增加鹹香味道。而餐後甜點全是手工自製的Plated Dessert，盤飾性很強，其中不乏搶眼吸睛之作，可以滿足「打卡族」用餐消費時「先餵相機」的習慣。
整體而言，王品為搶攻大陸高端餐飲商機，〈The WANG〉絕對稱得上是有備而來，從餐廳立地選址、食材用料與菜單規格，乃至服務方式，有展現了問鼎西餐領導品牌的強烈雄心與企圖。但是，若以最高、最嚴格與最苛刻的標準檢視大陸王品此一最新品牌，〈The WANG〉距大多數國人認知的頂級法菜餐廳實仍有一段差距，但它卻夠格算得上是一家「高級Steakhouse牛排餐廳」，畢竟，王品是以牛排起家，最熟練的還是：牛排。
(工商 )
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