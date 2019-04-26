小兒尿床對小孩與父母都是尷尬又傷腦筋的事，據醫學統計，6至7歲的小朋友10％還會夜間遺尿，醫師呼籲父母以陪伴鼓勵取代謾罵，小兒尿床若1星期超過2次，連續3個月，就要考慮讓小兒腎臟科或泌尿科醫師介入治療。

成大醫院斗六分院泌尿科醫師翁涵育表示，超過5歲的孩童在沒有泌尿或神經系統異常下，於睡眠中有不自覺解尿的情形就是「小兒夜間遺尿症」，即俗稱的小兒尿床。

翁涵育指出，夜間遺尿症盛行率並不低，6至7歲的小朋友有10％會夜間遺尿，5％會持續至10歲以上，就算是成年人也有1％的比率會尿床，男生比女生容易有尿床的狀況。

翁醫師說，國際上專家會議共識仍建議，6歲以上有夜間遺尿問題的孩童應接受評估或治療，避免造成孩子心理上的壓力及挫折，治療上可從行為治療、鬧鈴治療、藥物治療下手。

翁涵育表示，行為治療上，照顧者要提醒小兒大部分的水分補充應盡量在晚餐前完成，限制睡前2至3小時的飲用水分，在尿床的日子請小孩一起協助清理，沒有尿床的日子不要吝嗇給他們一個鼓勵。

此外，鬧鈴提醒治療一旦治療出現效果，尿床的復發率很低的，方式是小孩身上配戴特殊裝置，當偵測到尿液滴出即以鬧鈴方式叫醒沉睡中的小朋友，需照顧者及孩童高度配合且耐心等待效果。

(中時 )