美國海軍F/A -18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機遭遇不明飛行物的畫面

美國海軍正起草新準則，讓軍機駕駛和其他人員在遇上不明飛行物時，能加以通報，而這是針對無法解釋的目擊事件，正式建立收集與分析流程上很重要的新步驟。

據《政治》（Politico）新聞網與《海軍時報》（NavyTimes）報導，美國海軍說，這是因應一連串目擊先進不明飛行物侵擾海軍航艦打擊群，還有其他敏感軍事設施事件所採取的因應措施。

美國海軍在聲明中說，近年來有些報告顯示，有不明飛行物進入各式軍事控制區與特定空域。為了安全與防衛起見，美國海空軍十分看重這些報告，並調查了每一份報告。而美國海軍所作的部份努力，就是更新流程，並將它制度化，以便這些疑似入侵行動能呈報當局。

不過美國海軍也明白表示，他們不是在為所謂目擊外星太空船的說法背書。但他們坦承，可信而訓練有素的軍事人員的確看到了夠多異象，需要加以正式記錄並深入研究，而不是斥之為科幻小說中的奇異現象。

(中時電子報)