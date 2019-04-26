總統蔡英文日前和高雄市長韓國瑜為了國軍展開口舌之爭，蔡英文接連在臉書發文、圖批韓國瑜，也在Instagram上發圖文表達捍衛國軍的決心，豈料照片上寫的「如果有人傷害國軍弟兄姊妹的士氣和形象，作為三軍統帥，我一定會強力捍衛他們。」卻引起爭議，有網友嘲諷「中文沒學好」，認為他表達的意思是「我捍衛加害國軍弟兄姊妹士氣和形象的人!」

高雄市長韓國瑜談到頻追加國防預算，但連軍法都沒有的時候部隊是沒有戰鬥力的，「就像太監穿西裝」。蔡英文不僅公開談話時反擊，也在臉書大力回擊要韓國瑜把「國軍是太監」的話給收回去。政治評論員鄭照新批評蔡英文扭曲原意，「韓國瑜從來沒有說『國軍是太監』五個字，假消息居然來自總統臉書。

為了「太監穿西裝」一事，蔡英文與韓國瑜隔空互嗆數回，韓國瑜受訪時也砲火猛烈直嗆蔡「不要張飛打岳飛」，搞不清楚他的重點，現在國防不是說一直花錢去買武器，三軍部隊需要一個軍法，身為三軍統帥的她應想辦法儘速恢復，而不是一味黑韓。

小英5日前也在Instagram上發圖文表達捍衛國軍的決心，豈料照片上寫的「如果有人傷害國軍弟兄姊妹的士氣和形象，作為三軍統帥，我一定會強力捍衛他們。」卻引起爭議，IG網友留言「中文沒學好」。

大陸網友也留言「確定語法沒錯？」、「這中文文法哈哈哈哈笑死，“如果有人傷害國軍，我捍衛他們”，菜省長，英文菜沒關係，中文也這麼菜？是不是日語就好棒棒鴨」、「這句話的中文意思是『我捍衛加害國軍弟兄姊妹士氣和形象的人!』我理解沒錯吧? 我中文不菜~」、「小菜是我黨臥底的事情暴露了」、「『他們』的意指不明顯，這是英文文法XD」、「三軍加個網軍是四軍統桶帥。」、「捍衛他們侮辱國軍的言論自由！他們一貫做法……」

(中時電子報)