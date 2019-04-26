吳祥輝在臉書發言。(圖片取自吳祥輝臉書)

吳祥輝發言。(圖片取自吳祥輝臉書)

獨派昨舉行一場記者會，前行政院長賴清德也出席，但沒想到作家吳祥輝搶其風采，竟發言疾呼，「蔡英文不倒台灣不會好」；獨派趕緊發聲明切割吳祥輝，稱其言論和賴無關。沒想到，吳祥輝加碼在臉書抨擊蔡英文是「政治淫婦」，誇張言行，讓網友怒轟可恥！

北社等本土社團昨舉辦｢全民反併吞、護主權｣ 記者會，吳祥輝發言疾呼，「蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台」！此話一出，不少人把吳的發言在賴清德身上大作文章。獨派團體緊急發聲明切割，稱吳發表言論並未事先告知主辦單位，全屬其個人言論，更與賴清德完全無關。

不過，吳祥輝可沒這樣善罷甘休，晚上在臉書加碼侮辱蔡英文，表示「政治淫婦蔡英文的定義如下：公然出賣黨提名的同志，公開和黨的競爭對手勾搭。十足的公開政治通姦者」。更轟「誰迫害言論自由，誰就是我的敵人。戒嚴時代是蔣家。現在是蔡英文」。

對於吳祥輝的言論，網友怒嗆吳祥輝「可恥的發言，用這種形容詞來羞辱女性總統，再強烈的理由也沒有正當性，他一直以來都算不上是枱面上的人物，遊走在藍綠政論媒體之間，獨派圑體的諸位大老,跟他走的太近，小心被他賣了」、「迫害言論自由？您公開批評總統多久了？蔣家人可以容許這種事？相提並論根本侮辱爭取民主自由的前輩」。

網友表不贊同吳祥輝言論。(圖片取自吳祥輝臉書)

(中時電子報)