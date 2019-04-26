「核工業必須採取行動，中止數十年來環保界對核能的妖魔化，事實上，核能是世界對抗氣候變化，以及貧困國家現代化的唯一希望」。這是環保推動家邁克謝倫伯格(Michael Shellenberger ) 上週在俄羅斯索契舉行的2019核工業國際論壇(Atomexpo 2019)的一段致辭。

世界核能新聞(WNN)報導，謝倫伯格將公眾對核電的看法描述為「童話故事裡灰姑娘，它被誹謗、貶低，都被視為理所當然」，但事實上核能是寶貴的資源，理應被人們所擁護。核電故事中的「玻璃鞋」，指的是核能強大的能量密度。

邁克謝倫伯格是國際知名的環保理論家，他過曾經反核，但經過仔細思辨後，成了支持核能的大將。(圖/WNN)

謝倫伯格說，討論能源，絕對不能忽略能量密度。加州，是全世界上陽光最充足的地方之一，結果太陽能發電需要以核能電廠450倍大的土地，才能產生相等的發電量。答案就是能量密度，太陽能的能量密度太低了。

談到加州沙漠中的伊萬帕太陽能農場(Ivanpah Solar Power Facility)，電影「銀翼殺手2049」就以這座巨大的太陽能發電廠做為反烏托邦世界形象。謝倫伯格表示，所謂「可再生能源對環境和野生動物有益」，其實是個神話，事實上太陽能的材料礦場，比核電的鈾礦場要大上17倍。

加州沙漠中的伊萬帕太陽能農場非常壯觀，但它的龐大的佔地面積正反應了太陽能的能量密度太低。(圖/Ivanpah Solar Power Facility)

謝倫伯格說，工業界與有志士們都必須打破能源迷思，消除公眾對核電的壞誤解，以及對可再生能源的美好想象，如此才能解決緊迫的貧困和氣候變化問題。

核能可以消減貧窮

謝倫伯格指出，全球有10億人無法獲得電力、超過20億人無法獲得用於衛生的飲用水，其癥結就在有沒有充足的電力。「繁榮與能源有著絕對的正相關，世界上沒有一個富裕國家，主要依靠燃燒木材和糞便來獲取能源，相同的，沒有一個貧窮的國家，正享受著高能量生活。隨著你消耗更多的能量，極端貧困率就會下降。」

他說，燃燒木材造成的煙霧每年導致三百萬人死亡，而且生火很費時間，如果有著高效率的電力取暖，可以節省大量時間，用在教育和改善生活。雖然燃燒木炭的效果比木材來的好，但也會產生其他問題，許多非人類的動物們也因為製作木炭而陷入困境。他認識一隻年輕的大猩猩叫瑪沙(Maisha)，他的父母被維龍加國家公園內的「木炭黑手黨」殺害，該公園位於剛果民主共和國東部的艾伯丁裂谷。

剛果為了生火製作木炭，砍伐雨林，也造成殺害大猩猩的悲劇時有所聞。(圖/美聯社)

這些珍貴的大猩猩們不是出於任何重大原因而被殺，就是被當地木炭製造商、黑社會和公園腐敗的高層。當我們將高效能源提供給這樣的地方時，我們也就不需要從雨林找燃料，也就可以將自然環境回歸給動物們，比如瀕臨滅絕的山地大猩猩。

核能可以阻止氣候變化

核能是極有效率的低碳能源，根據國際氣候變化專門委員會IPCC的報告，核能實際上的碳排量只有太陽能發電的了四分之一，IPCC表示：「為了大幅度削減碳排放量以減緩溫室效應，必須有效率的使用括可再生能源、核能和碳的捕獲和封存。」

很多都將德國視為對抗氣候變異的領導者，但德國的低碳電力不到法國的一半，事實上，德國每單位電力產生的碳排放量，是法國的10倍。

謝倫伯格說，一個常見的誤解是，應對氣候變化將意味著為要節約用電，以及可再生能源技術的成本下降。然而法國的電力消耗量比德國多一半，但是法國的清潔能源比例更高，電費也便宜。

他說，儘管太陽能發電板和風力發電機組的價格分別比10年前便宜75％和50％，但是德國電價仍在不斷上漲。德國經濟學家朗恩‧漢斯(Leon Hirth)的數據顯示，由於太陽能和風能很不穩定，在你不需要那麼多電時卻供電過多，而在你最需要的時候卻發電不足，如此不確定會使經濟價值下降。

「為了調控如此不可靠的電力，德國最終只能付錢給鄰近國家幫忙調配，以避免供電不穩破壞電力網路。同樣的事在美國也有，大量採用太陽能的加州，在太陽能供電過剩時，必須付錢給亞利桑那州幫忙調配。」

還有一個謬論是「核電廠的建造太費時，緩不濟急」，然而到目前為止，核能是增加低碳電力的最快方式。包括法國和瑞典，以及各個大量應用核電的國家都是如此。當然，建造核電廠可能需要5年甚至10年的時間。但一旦上線運轉，它將立即取代化石燃料的5％、10％、15％或更多的電力。

他說，如果德國將5800億美元用於核能，而不是可再生能源時，那麼現在德國全國已經達100％的清潔能源、零排放的電力和交通運輸。

謝倫伯格還說了一個可再生能源的不好故事，法國在過去十年中，花費了330億美元用於太陽能和風以及相關的基礎設施，希望能增加低碳能源的比例，結果碳排放反而上升了！這是為什麼呢？因為太陽能和風能併入電網後，法國不得不壓低核電廠的發電量以遷就它們，結果當太陽能風能發電不足時，必須增加天然氣的發電量來彌補。因此，後果不僅僅是電力的碳強度的增加，而且還增加了法國的電力成本。

核能挽救性命

謝倫伯格說，因為3次核災事故，核能非常不受歡迎 - 形象只比煤炭好一點。但英國醫學雜誌《柳葉刀》(The Lancet ，常被譯為刺胳針)的論文指出，核能已經是最安全、最健康、最可靠的電力，並且挽救大量性命。

在每年因空氣污染造成的700萬人死亡中，有400萬人來自燃燒化石燃料，另外300萬人來自燃燒木材和糞便。根據哥倫比亞大學地球研究所的詹姆斯漢森教授(James Edward Hansen)的報告，「核電的使用已經挽救了近200萬人的生命。」

謝倫伯格說，由於福島、車諾比和三哩島事故，公眾對核電有一種毫無根據的恐懼。事實上，聯合國原子輻射影響科學委員會發現，沒有人因福島電廠的輻射感染而死亡，但有2000人因過度疏散造成的勞累、生病與憂鬱而死亡。

聯合國和世界衛生組織的報告顯示，車諾比事故導致28名消防員死亡，另外15人死於甲狀腺癌，直至25年後。為了正確看待這些數據，謝倫伯格說去年美國大約有80名消防員死亡。另外甲狀腺癌的死亡率約為1％。他補充說，甲狀腺癌是最容易治療的癌症 - 可以通過去除甲狀腺，或是使用合成藥品來治療。

他說，常見的謠言是，因車諾比、福島的核汙染造成的「突變雛菊」或其他畸形物種都是錯誤的。所有生物都有一定的機率出現出生缺陷，世界上總會有變異雛菊在增長。因此，我們不可將各種奇怪的事情都歸咎於輻射。

他說，許多媒體將福島電廠氫氣爆炸產生的少量煙霧，變成了極具戲劇性的災難事件。然而，很少人看到，2013年荷蘭的兩個機械師在著火的風力渦輪機上的災難，他們在死前只能絕望的擁抱彼此，最終被火焰吞沒。很少有人意識到風力發電的死亡率，高於核災的死亡率。

儘管我們所接觸的絕大部分輻射，都來自天然來源，包括土壤、食物以及宇宙輻射，換言之，我們都不自覺的暴露在輻射環境。要是真的那麼害怕輻射，那麼我們應該害怕進入我們的地下室。事實上，吸煙的危害比清理車諾比的消防員更危險。

核廢料的迷思

諷刺卡通辛普森家庭把核廢料畫成發著綠色螢光的濃稠液體，這是完全錯誤的。(圖/網路)

謝倫伯格說，與輻射一樣，核廢料往被誤傳為為某種可怕的災難。他說：「我曾經認為核廢料是綠色螢光液體，那是因為辛普森家庭的卡通如此演。但現在我知道核廢料是堅固的，是金屬質地的。」

我一直不同意核廢料是廢棄物的說法，美國的所有核廢料「都可以放在50英尺高的單座足球場上」，作為一名環保主義者，我們更該看看其他廢棄物造成的危害，在海洋中漂浮著巨大的塑膠垃圾島、每年有700萬人被化石燃料產生的廢氣所殺死。這危害比任何的恐怖分子都嚴重的多。

我們對於廢棄物是什麼做法？先進國家所做的事情，是「仁慈的」將3C垃圾送到比我們更貧窮的國家，比如非洲或亞洲的國家，他們拆除3C垃圾中的有價值的材料，包括銅、金等，然後在這些回收的過程中，重的有毒金屬可能粉碎成灰塵並吸入，成了當地的公害病。

核能廢料的放射性因時間而下降，但重金屬的毒性從未下降，而且每單位能源的太陽能浪費比核能多200-300倍。

請將核能工業給人性化

謝倫伯格說，核工業犯了一個錯誤，就是只在技術方面說明，許多核工業的照片，通常都是沒有人員只有設施的，這讓人有一種疏離感，以為核工人員都不待在核電廠裡。他說，一位女性核電廠工作人員希瑟·馬特森(Heather Matteson)，為了打破這個迷思，自己站出來成立媽媽核能聯盟(Mothers for Nuclear)，她曾在加州惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)工作12年，並真心的認為核電廠是解決氣候變化，為後代留下更美好世界的關鍵。

座頭鯨在惡魔谷核電廠跳躍，這是全加州最原始的海岸。(圖/媽媽核能聯盟)

女性核電廠工作人員希瑟·馬特森組織媽媽核電聯盟，希望大家健康的看待核電與信任核電。(圖/Mothers for Nuclear)

他說，之所以馬特森女士要站出來為核電廠說話，是因為惡魔谷核電廠是世界最受爭議的核電廠之一，它位在反核聲浪強大的加州，目前已是加州唯一還在運作的核電廠。而且它離海岸線不到一英里，距離哈斯奇斷層線(Hosgri Fault)還不到三英里，反核者總是不斷的以地震毀損核電廠的理由，呼籲關閉惡魔峽谷核電廠。但是馬特森女士認為，一但惡魔谷核電廠被關閉，它將立即被天然氣取代，而不是太陽能和風能，到時候只會更汙染，加州一定更缺電。

謝倫伯格展示一張惡魔谷核電廠的照片，一隻座頭鯨在潮汐池躍出海面，形成極美的畫面。因為核電廠不汙染，電廠周圍的潮汐池，也是加州西海岸最自然的潮汐池，這是核能重要的一個證明。

謝倫伯格說，第一位「核能媽媽」-瑪麗居里(Marie Curie)是第一位贏得兩座諾貝爾獎的人，也是第一位獲此殊榮的女性。她不但是一位傑出的科學家，也是一位敬佩的人道主義者。居里夫人曾說：「輻射生活沒有什麼是可怕的，只是需要被理解。現在是時候了解更多，我們便可以減少恐懼。」

2016年，謝倫伯格和其他同伴們建立了「核自豪節」，這是一年一度的和平親核抗議活動。下一次活動將於4月28日在比利時舉行。

(中時電子報)