斯里蘭卡官方25日宣布，復活節連環爆炸案遇難人數下修至253人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，23日可倫坡警方向媒體表示，連環爆炸案中罹難人數已上升至359人，不過斯里蘭卡衛生部周四發布聲明，下修死亡人數至253人，與原先的數字差距達106人。

聲明稿指出，所有罹難者的驗屍作業已在周四晚間完成，由於部分罹難者遺體「嚴重損壞」，「爆炸導致部分屍體完全被摧毀，或是碎裂成多塊，增加統計的困難度」，因此官方斷定部分罹難者被重複計算。

目前斯里蘭卡警方已逮捕逾70名相關涉案人士，先前官方召開記者會表示多數自殺炸彈客身家背景良好，出生自富裕家庭、受教育程度高，媒體起底，當中還有斯國當地著名香料大王穆罕默德•伊布拉欣（Mohamed Ibrahim）的2名兒子，調查人員已逮捕伊布拉欣，消息人士透露伊布拉欣可能對兒子的恐怖攻擊行動有所知悉，甚至協助兒子進行攻擊計畫。

(中時電子報)