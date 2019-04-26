據路透社24日獨家報導，美官員透露，法國一艘巡防艦葡月號（Vendemiaire）曾於本月6日通過台灣海峽，報導指出美國其他盟邦或許會考慮跟進。不過，法媒則引述不具名國防部官員說法表示，法國重申自由航行重要性，海軍平均每年經過台灣海峽一次，行動低調。

根據歐洲第一電台（Europe 1）、法蘭西西部報（Ouest France）等媒體報導，一名國防部不具名人士表示，法國重申依據海洋法自由航行的重要性，法國海軍平均每年經過台灣海峽一次，都沒引起任何事件或反應。法蘭西西部報另一篇報導引述不具名消息來源表示「海軍部隊一直是在遵守國際法的情況下航行」，意味法方認定台灣海峽是開放航行的水域。先前法國軍方已對此事件不做評論。

路透社24日報導引述美國官員的說法報導，葡月號通過台灣海峽，期間一度被中國大陸海軍軍艦尾隨，歐洲國家的艦艇在這片區域航行是很少見的事。葡月號本應於這週在中國大陸青島參加解放軍海軍成立70週年紀念活動，但最後未現身；有媒體提到，是北京方面撤回邀請。

據中央社25日報導，針對葡月號通過台灣海峽，國防部發言人陳中吉表示，不評論媒體報導，並表示「除了我們國家以外的船艦，我們都會運用聯合情監偵做嚴密的監偵，掌握和應處」；而中國大陸國防部發言人任國強則稱，這艘法艦「過航台灣海峽期間非法進入中國的領海」，中共軍隊派遣軍艦「依法、依規」對這艘法國軍艦進行了「識別查證，並警告驅離」。

(中時電子報)