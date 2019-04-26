象龜寶寶好享受，春暖花開曬太陽！還記得去年出生的亞達伯拉象龜寶寶們嗎？轉眼間，亞達伯拉象龜寶寶已經滿一歲囉！初次扛起照顧亞達伯拉象龜寶寶責任的保育員們，時刻留意象龜寶寶們的生長發育情形，透過成長數值監測分析，發現象龜寶寶們不論是體型或是體重，都有高倍數的成長，稱得上各個頭好壯壯呢！

亞達伯拉象龜寶寶剛破殼時，體重只有40公克。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園透過參與林務局野生動物收容救傷計畫，分別於2000年及2001年查緝入園的亞達伯拉象龜「帥哥(♂) 」和「中中 (♀) 」，經過保育員細心照料、模擬降雨及公母隔離等環境刺激，終於啟動牠們的繁殖行為。

亞達伯拉象龜寶寶們居住在兩棲爬蟲動物館，歡迎大家到兩爬館探望牠們。（台北市立動物園提供）

在2017年產下愛的結晶，移至人工孵化箱內的受精卵，於去年3月起陸續孵化。滿周歲的亞達伯拉象龜寶寶與剛破殼時相比，體型及活動力都有顯著的提升，體重更是從40公克快速增長至1公斤左右，而邁入平穩成長後的亞達伯拉象龜，最久可活超過150歲呢！

滿周歲的亞達伯拉象龜寶寶，體重由40公克快速增長至1公斤左右。（台北市立動物園提供）

將人工孵化亞達伯拉象龜寶寶視如己出的保育員，非常關心每隻的成長狀況，時刻留意各項關鍵細節，包括拿捏象龜寶寶發育過程中，營養和鈣質吸收的需求。從象龜寶寶剛破殼起，保育員就透過每個月的形質測量，追蹤象龜寶寶們的成長曲線，並依據爬蟲照養原則，適時補給所需的營養，好讓象龜寶寶能符合與野外個體類似的成長速率。

風和日麗的日子，保育員帶著象龜寶寶們到戶外曬太陽吸收陽光中的紫外線，幫助鈣質吸收。（台北市立動物園提供）

保育員平時除了提供蔬食與粗纖維植物，也會在風和日麗的日子，趕緊帶著象龜寶寶們到戶外曬太陽，讓牠們吸收陽光中的紫外線，幫助象龜寶寶們攝取足量的鈣質，不僅可以維持體色鮮明，還能確保骨骼強健、避免軟殼症的發生。

保育員們時刻留意象龜寶寶們的生長發育情形。（測量亞達伯拉象龜殼高）。（台北市立動物園提供）

亞達伯拉象龜寶寶們居住在兩棲爬蟲動物館，歡迎民眾到兩爬館探望這些活潑好動的象龜寶寶們，還能在展場前掃描QR Code進入ZooBaby Online闖關活動，了解其他動物寶寶的小趣事，把滿滿的動物知識帶回家唷！

(中時電子報)