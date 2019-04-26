🗣M 🗣V 🗣P 🗣 pic.twitter.com/iu9Rz77UyQ — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月24日

還記得拓荒者明星後衛利拉德用超遠三分球絕殺雷霆的神奇身影嗎？聽到雷霆前鋒保羅喬治「酸溜溜」批評自己當時的三分出手，是個很糟糕的出手選擇，利拉德26日正面回嗆，認為喬治只是有點輸不起，當時他的防守才很糟糕！

畢竟拓荒者就靠利拉德這記絕殺三分球，4勝1敗淘汰雷霆，利拉德說：「喬治認為我那次出手選擇很差，這就有點輸不起了，如果真要說的話，他對我的防守才爛，因為我拿球時僅剩2秒，我不可能切入，他應該更貼上來守我才對。」

「我反而那是一次很好的投籃選擇，」那場比賽攻下誇張50分的利拉德表示，「我認為很多人不知道當時的情況，我也一直在練習那種投籃方式，為何會練這種投籃方式？因為在我的職業生涯裡，我很清楚我在防守端會吸引多少注意力。」

「所以即使這不是你期望依賴的戰術，只要你努力掌握了這種投籃方式，就會經常花上很多時間苦練，」利拉德說，「當那個時機來臨，你就可以充滿自信出手，儘管很多人認為我當時出手選擇不好，但我覺得很自然，也有自信投進。」

或許這就是勝者為王、敗者為寇的最佳示範，不可思議投進絕殺三分球的利拉德，如今說什麼都是對的，不管喬治怎樣嘲諷或暗示，也只會給外界「酸葡萄」印象罷了。

(中時電子報)