總統蔡英文與前行政院長賴清德。(圖/合成圖，本報資料照)

民進黨2020總統大選「黨內互打」尚未落幕，對於外界拱「蔡賴配」的聲浪，以及黨內初選爭議，前行政院長賴清德在臉書預告，中午12點在臉書直播，並歡迎網友、媒體來提問。

外傳民進黨內醞釀下周三中執會提案暫停總統初選，讓黨主席卓榮泰陷入困境，甚至請辭黨主席。對此，總統蔡英文已駁斥，稱這是惡意的謠言，並向賴清德再度喊話，一加一大於二。但賴昨抨擊，現在民進黨根本沒跟他討論程序問題，只會要他退！他說，民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主精神，這樣才不會辜負創黨前輩以其長期以來，台灣社會對於民進黨德支持，「我們沒有民主，民進黨跟惡的距離就零了。」

以下為賴清德臉書全文:

【直播預告】

一、近來社會上出現一些所謂「蔡賴配」的建議，本人可以瞭解其中可能的善意，並予以尊重。

二、可是為了捍衛民進黨自創黨以來堅持的民主價值及建立的民主制度，也為了維繫民進黨永續發展的命脈，本人堅決主張應依中央黨部已公布的初選辦法走完程序。

三、如果有人認為初選會造成分裂，根本是錯誤的見解。我已經宣布，蔡英文總統如果勝出，我願全力支持她，如果蔡英文總統也可以宣布，我勝出時，她可以全力支持我，何來分裂說。

四、社會各方正睜大眼睛看民進黨是否真的既民主又進步，希望民進黨不要讓社會失望。

歡迎各位網友、媒體來提問。

中午12:00，我的臉書，我們來直播。

(中時電子報)