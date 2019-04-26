台中市一名國中生因同學疑似言語霸凌而導致墜樓事件，教育局推動友善校園，卻數度發生嚴重霸凌憾事，台中市長盧秀燕震怒又痛心，26日一早低調到醫院探望跳樓學生，關心受傷的學生和家長，擁抱安慰傷心的媽媽，向家長允諾一定會查明真相，也鼓勵這名學生，「媽媽市長」會陪他擺脫心中陰影，盡早恢復健康，重回校園。

盧秀燕今日一早未通知任何人，低調到醫院探視墜樓受重傷的國中生，家長看到孩子好好的去上學，卻遭到言語霸凌攻擊，身體受創，忍不住再度落淚，盧秀燕擁抱受霸凌學生的媽媽安慰，希望家長與孩子一起度過醫療的過程，她自己也身為媽媽，更能同理心感受，家長對孩子身心受傷的痛楚。

今年二月中旬，台中市西屯區也發生一起國小轉學生遭霸凌事件，受害學生遭同學重拳爆打躺在地上兩分鐘，路過學生竟視若無睹，盧秀燕看到學校的監視器畫面，氣憤的說「這種在電影看到的幫派學校情節，竟在學校出現！」而且當時校方提出的調查報告，只怪家長、學生，卻不見自我檢討，要求學校自省，不能卸責，不能讓校園變成不安全的學習環境。

盧秀燕要求台中市各級學校，檢視學校霸凌防制及輔導機制是否完備，強調反霸凌絕非口號，導正學生的不適當行為舉止，要求校方必須著重品德教育與校園安全，才能去除家長擔憂，共同恢復友善的校園環境。

媽媽市長的苦口婆心要求失靈，又發生校園霸凌事件，教育局表示，這起國中生因同學疑似言語霸凌而導致墜樓事件，依學生家屬提供的資訊，導師是否未即時回應學生申訴、校長及導師言行是否涉及失當等情節，正進一步調查釐清。

台中市教育局長楊振昇表示，「全力調查霸凌案、勿枉勿縱」，向家屬承諾一定全力協助後續輔導與支持。

(中時 )