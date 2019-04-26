日前一名30多歲輕熟女到醫院求診，抱怨私密處的分泌物變多，伴隨著惡臭、魚腥味長達2個禮拜。但她近期都沒有發生性行為，也很注意衛生，不曉得為何會這樣？當下醫師內診，掰開陰道後夾出古早味情趣用品「羊眼圈」，驚呆「這玩意兒現在已經不常見了」，連一旁陪診的小姑也大叫「蛤，我哥吃這麼重鹹喔！」

高雄醫學大學婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中說，原來這羊眼圈是女子的老公為了增加情趣，在性行為時偷偷戴上，結果「繳械」後羊眼圈掉在老婆陰道裡又不好意思講「其實它沒有出來」，就這樣一直沒開口，天真以為「月經來後的經血能把羊眼圈沖出來」。

鄭丞傑說，「不幸的是，羊眼圈就一直在裡面，過了一兩個禮拜就發臭」，他解釋因為陰道的上2/3段上是空間大、沒有感覺的，而下1/3段比較緊，也不容易掉出來，因此讓女子散發惡臭，靠近她就聞的到。

但最尷尬的是，女子還帶著小姑一起看醫生，小姑原以為她得了什麼癌症，鮑魚才會這麼臭，結果看到答案後笑噴「蛤，我哥吃這麼重鹹喔！」

翻攝自youtube

(中時電子報)