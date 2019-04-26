亂停私人車位，真的讓人很困擾。一名女網友凌晨下班，看到自家私人車位被違停，實在怒火攻心，一氣之下拿出2綑膠帶「回敬」，怒捆無禮車主的機車，還「包好包滿」，讓眾網友大喊療癒。

「很愛亂停私人車位嘛！」一名女網友在《爆怨公社》發文，表示凌晨四點下班看到自家私人車位，被一輛機車亂停放，火大請警察處理，警察卻表示車主戶籍登記外縣市，沒電話聯絡，只能請原po以貼的方式告知私人車位，請勿停車。

原po一聽更火大了，「好呀！我就貼！反正警察沒說怎麼貼」，豪氣拿著2綑膠帶，把機車捆得密不透風，紙上留言怒寫斗大字樣「私人車位，請勿停車！」、「請問您停車，停得很爽嗎？」、「你知道何謂私人車位嗎」足見原po的怒氣「誰家的，自己來認領回家。」

網友紛紛笑回，「車牌簡直訴說主人的一切」、「看起來真療癒」、「請問一下，機車包膜一次多少錢呢?有興趣…」、「妳太善良了，應該去買一包業用得綿綿貼的」、「一早看到這，滿滿正能量。」不久後原po出面補充，提到「剛剛下樓看，已經移到隔壁車格，應該是沒水準的租客，然後他可能要上班吧，拔一半而已。」

(中時電子報)