18歲男性大學生，牙齒排列不整齊且右側下顎第2大臼齒從小都沒有長出來，檢查後發現其右側下顎第2以及第3大臼齒為水平阻生，經柳營奇美醫院將阻生的第3大臼齒拔除，把第2大臼齒搭配矯正器牽引到位，最終達到良好的咬合及美觀。

柳營奇美醫院牙醫部齒顎矯正科醫師王崇歷表示，所謂牙齒阻生，簡單說就是牙齒生長過程有障礙，常見於乳牙換牙時期，此階段是最佳的評估以及診斷時機，一般是從6歲起第1大臼齒開始萌發，一直到12歲左右最後一顆乳牙脫落後。

牙齒阻生的原因有很多，像是多生牙、囊腫、齒瘤、外傷影響、乳牙滯留不掉、乳牙沾黏或感染等，甚至是乳牙過早脫落，都可能導致恆牙長不出來。其他原因如牙齒胚胎生成位置異常導致萌發路徑錯誤，牙齒牙弓尺寸不協調導致發育空間不足，或是蛀牙引起換牙空間缺失等，這些都有可能造成恆牙阻生。

一般孩童時期常見的阻生齒有上顎的犬齒、正中門齒、以及下顎第2小臼齒。當遇到牙齒阻生卻沒有及時治療就可能會導致一些問題，像是相鄰的牙齒因清不乾淨而蛀牙、阻生齒導致相鄰牙根吸收，甚至是牙周問題等。

王崇歷表示，由於牙齒發育時間不同，處理時機點也就不同，例如正中門齒較早，約莫7~8歲可以評估；上顎犬齒適合9歲過後評估；第2小臼齒則是到了換牙晚期11~12歲時評估。

王崇歷也提醒家長，在孩子發育的過程，換牙階段若能做例行性的評估，有助於降低牙齒阻生帶來的影響，早期診斷與預防才是最好的方法。如果牙齒萌發異常或者缺失太久，應該帶到醫院找齒顎矯正專科醫師做詳細的檢查以及評估。

(中時 )