國民黨2020總統大選初選「黨內互打」越演越烈!前立委蔡正元在臉書發了一篇文章力挺國民黨主席吳敦義，並大批韓國瑜。台北市議員羅智強在臉書痛批蔡正元「一副不把韓國瑜砍死不罷休的狠勁，真的讓人火冒三丈!」閒閒沒事砍同志，從沒看他對民進黨有這樣的出手狠勁，有這樣的同志，難怪蔡英文笑的得意又開懷!

蔡正元在臉書發文指韓國瑜選高雄市長時，國民黨財庫已山窮水盡，黨主席吳敦義還靠個人力量募款四千萬元直接交給韓國瑜作競選經費。羅智強在臉書痛批蔡正元，一個月前還愛韓愛得要死，現在卻砍韓砍得要命。讓他體會韓國瑜説的「冒牌韓粉」是什麼意思！

羅智強說，看到蔡正元一副不把韓國瑜砍死不罷休的狠勁，真的讓人火冒三丈!愛韓欲其生的是蔡正元，才不久前，説什麼韓國瑜「把台面上阿狗阿貓都比下去」，把韓國瑜捧上了天。現在惡韓欲其死的也是蔡正元，一句「吳敦義還靠個人力量，募款四千萬元直接交給韓國瑜作競選經費」，就是一把利刃往韓國瑜心臟刺去，要把韓國瑜殺成了鬼!

羅智強質問「蔡先生，我想問你，這『4000萬』的料是誰叫你爆的？我不相信是吳敦義，那太不磊落，那你有何憑據説這事？」這些年來，蔡正元黑馬英九；蔡正元黑朱立倫；現在蔡正元又來黑韓國瑜。

他痛批，這位閒閒沒事砍同志的蔡正元，從沒看他對民進黨有這樣的出手狠勁，有這樣的同志，難怪蔡英文笑的得意又開懷!並問有這麼深的大仇大恨一定要把韓國瑜拆筋卸骨嗎？

羅智強最後說，他還是那句老話，國民黨就算集韓國瑜、郭台銘、朱立倫之力，也不一定贏得了蔡英文、柯文哲。並問，砍死了朱立倫，國民黨會贏嗎？砍死了郭台銘，國民黨會贏嗎？砍死了韓國瑜，國民黨會贏嗎？

(中時電子報)