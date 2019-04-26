湖人今年歷經一個失敗的球季，實質上可能是最大贏家。NBA官方26日宣布本季商品銷售第一的球隊與球員，就是詹姆斯(LeBron James)與湖人隊。他們中斷了柯瑞(Stephen Curry)與勇士隊的人氣3連霸，就算戰績沾不上邊，湖人隊股東依舊賺得口袋飽飽。

本季球衣銷售最好的5人為詹姆斯、柯瑞、厄文(塞爾提克)、恩比德(七六人)、阿提托康波(公鹿)。阿提托康波領軍的公鹿銳不可當，他的勇武也被媒體和業界吹上了天，但還是不敵詹姆斯與柯瑞的人氣。詹姆斯實在太受歡迎了，即使球隊戰績這麼爛還這麼受歡迎，湖人的相關商品跟著賣翻，甚至超過衛冕軍勇士，這恐怕才是湖人高薪拉詹姆斯入團的原因。

NBA季後賽收視率比去年整整下滑26％，金塊對戰馬刺的季後賽票價最低跌至17美元，跟職棒的例行賽差不多了。收視下跌的原因主要是強弱懸殊，球迷對大欺小的戲碼漸失興趣，詹姆斯缺席也讓話題大幅減少。ESPN還被球迷嘲笑「報導一支爛隊(湖人)的篇幅遠遠超過其他強隊。」

(中時電子報)