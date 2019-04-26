A先生最近因視力退化到醫院就診，視野檢查發現右眼視野完全缺損，經過安排腦部檢查診斷，竟發現腦膜瘤壓迫視神經，經過神經外科進行腦部手術，視力改善。

台南市立安南醫院眼科主任徐聖曜表示，一般人罹患腦膜瘤機率約13％，通常發生在40歲至60歲之間，男女發生比率約1比2，有9成屬良性腫瘤，1成為惡性腫瘤。

A先生最近視力急遽下降，連自己也覺得異常，經檢查後，發現右眼只能看見眼前15公分的物體移動，趕緊到安南醫院進一步診斷，查出頭內長了直徑5公分的腦膜瘤，壓迫視神經，造成視力缺損。經過開刀取出腦瘤，視力已改善。

徐聖曜表示，視力衰退有多種原因，常見為白內障；青光眼與糖尿病視網膜病變與老年姓黃斑部病變，腦膜瘤引起的視力病變較少見，但不能忽視。

腦膜瘤大部分是後天造成，早期無症狀，但患者會感到頭痛越來越嚴重、頻繁，出現癲癇與平衡問題，難以表達自己說的話，其中視力問題會包括視力模糊、複視與眼球運動異常，視力減退喪失等。

有許多人在眼睛視力嚴重出問題時，會單純以為是視力問題，嚴重的腦膜瘤可能會導致視神經萎縮，視力下降及視野缺損。安南醫院呼籲，若有短期視力嚴重退化問題，要注意腦膜瘤所引起的病變造成視力不良。

(中時 )