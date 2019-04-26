RUDY FOR THREE! pic.twitter.com/BiaI0iLqYQ — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年4月26日

馬刺要跟金塊進行搶七大戰了！靠著第4節一波瘋狂17比2攻勢，馬刺26日在自家主場以120比103痛宰金塊，把雙方季後賽首輪戰局扳成3平，雙方將於28日上午10點進行第7戰，屆時就知道馬刺能否順利上演「下剋上」戲碼。

原本打完上半場，馬刺僅以64比60小幅領先，卻在第3節被金塊追上，甚至超前，靠的就是約基奇單節17分火力，不過馬刺也靠迪羅薩、艾卓吉內外聯手，在第3節打完後，重新取得90比85領先，來到末節，馬刺不再客氣了。

因為馬刺末節一開始就靠蓋伊、貝里納利各投進1顆三分外線帶動，打出一波誇張17比2猛攻，轉眼把領先擴大到20分，也把金塊徹底打傻，就算金塊仍不放棄，持續想要追回失分，可惜馬刺換成迪羅薩發威，穩穩守下主場勝果。

馬刺以艾卓吉攻下26分最高，且有10籃板、5助攻，迪羅薩25分、7助攻與7籃板，蓋伊替補貢獻19分，懷特13分，福布斯12分；約基奇雖替金塊貢獻季後賽生涯新高43分，且有12籃板、9助攻，仍然無力幫助金塊扭轉戰局。

(中時電子報)