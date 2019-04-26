面對外界鼓吹角逐2020總統大選的聲浪，「人氣王」高雄市長韓國瑜日前以5點聲明表態立場，喊話「只有台灣好，高雄才會更好」，強調不參加現行制度下的國民黨初選但「願負責」，有傳吳敦義提出「徵召初選」方式，欲替韓解套，而昨高雄6月無酬大使沈玉琳出席活動，被問及相關問題，對於郭韓配還是韓郭配，給出明確看法，一句話點破無論哪個組合都不可能！

高雄6月大使沈玉琳昨出席《我愛冰冰Show》慶功記者會，不免俗被問到2020大選支持誰的問題，他表示藝人身分不方便表態，但大家就其平時的舉動，應該就能得到解答，至於他本人支持韓郭配還是郭韓配？沈玉琳直言副總統是備位元首沒意義，「呷飽在換餓喔？」，認為誰當副手都不符合兩人的個性，表示韓國瑜、郭台銘搭配組合聽來夢幻，但配對機會等於零，也建議有表達意願的通通納入民調，「選擇最強的一位」才是最好的辦法。

至於韓國瑜特別提及一連串事件凸顯出「假韓粉」的存在，四處為他樹敵、製造仇恨，重話要「冒牌韓粉」退散，沈玉琳也評論此事，表示假韓粉、反串者一直都在，之所以被稱之為冒牌貨，是因為發言、看待事情的角度讓人覺得感覺不太對，但也緩頰也許有人是真韓粉但表達方式不當「愛之適足以害之」，這些都是在幫倒忙。

而曾是高雄觀光大使的白冰冰，則認為「選舉應該是件快樂的事」，有許多能人讓民眾挑選，應是好事，直言「不要把台灣弄成為了選而弄得不開心」，強調優秀人才同台競爭，其實對台灣、對老百姓來說，都是好事。

沈玉琳談大選

(中時電子報)