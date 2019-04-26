世界保生大帝廟宇聯合會總會長、台南市學甲慈濟宮董事長王文宗率領學甲慈濟宮董事前往漳州白礁慈濟祖宮拜訪。（洪榮志翻攝）

第十二屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節近日在大陸廈門市海滄區青礁慈濟宮舉行，吸引來自全世界11個國家、地區2000位信眾齊聚一堂，祭拜保生大帝1040年誕辰。世界保生大帝廟宇聯合會總會長、台南市學甲慈濟宮董事長王文宗也偕同全台多家主祀保生大帝的廟宇負責人與會，並代表台灣擔任主祭官，圓滿達成宗教文化交流的目的。

王文宗表示，兩岸原本同宗同源，他已連續多年率團參加海滄的保生大帝文化祭典、文化旅遊節活動，也樂見全球華人信徒常回祖庭看看，以保生慈濟文化為紐帶，連結復興中華傳統文化，保存華人信仰精髓。

王文宗還說，台灣信仰保生大帝的信眾有400多萬人，希望能夠秉持保生大帝慈悲濟世的精神，促進兩岸交流，增進兩岸情感，將保生大帝的精神發揚到全世界有華人的地方。王文宗更邀請大陸保生大帝的信眾前來學甲慈濟宮走走，畢竟學甲慈濟宮是台灣保生大帝的祖廟，更保存大量的葉王交趾陶，是台灣工藝文化的典範。

22日上午的保生大帝祭典，由青礁慈濟東宮常務監事顏文輝、學甲慈濟宮董事長王文宗、台中元保宮主委賴信雄共同擔任主祭官，3人都穿上古裝禮服，偕同100多位來自台灣港澳、馬來西亞、新加坡的宮廟負責人參與祭祀。在道士唸完疏文之後，百餘人同步上香，並行三跪九叩最高禮節，儀式莊嚴隆重。

祭祀完成後，王文宗等人還參加保生慈濟文化旅遊節的開幕式，並參觀青礁慈濟宮、中醫藥博物館、院前社等地。

王文宗參加保生慈濟文化旅遊節前一天，還率領與會的學甲慈濟宮董事們，前往漳州白礁慈濟祖宮拜訪，並向該廟的保生大帝上香。

(中時 )