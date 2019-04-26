大陸國家主席習近平26日出席一帶一路國際合作峰會開幕式並發表演講，他提出未來大陸將採取一系列重大改革開放措施，包括更加擴大外資市場准入，將大幅縮減負面清單；加強知識產權保護的國際合作，杜絕強制技術轉讓；更大規模增加商品和服務進口，不斷打開市場大門；國際宏觀經濟政策協調；更加重視對外開放政策，清理廢除妨礙公平競爭，扭曲市場的不合理規定，他也意有所指表示，希望世界各國也能創造良好環境，平等對待中國企業和學者。

習近平26日在一帶一路高峰論壇開幕演講指出，將採取一系列重大改革開放措施。一、在更廣領域擴大外資市場准入，他指出，公平競爭能夠提高效率帶來繁榮，中國已實施准入前國民待遇佳負面清單管利模式，未來將大幅縮減負面清單，在製造業、服務業等，全方位對外放，允許外資控股及獨立經營；還將宣布新一批自由貿易經濟區，加快建設自由貿易港，加快制訂配套法規，確保嚴格實施外商投資法，將以公平競爭、開放合作，推動國內供給測結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能，提高供給體系的質量和效率。

二、將以更大力度加強知識產權保護國際合作。習近平指出，沒有創新就沒有進步，要加強知識產權保護，不僅是維護內外資企業合法權益需要，更是推進創新型國家建設，推動高質量發展的內外要求 ，重視知識價值的營商環境，全力完善知識產權保護體系，大力加強執法。

習近平特別強調，將杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法打擊知識產權侵權行為，願意與各國加強合作，創造良好創新生態環境，推動各國在市場化、法制化，開展技術交流合作。

三、更大規模增加商品和服務進口。習近平表示，中國既是世界工廠，也是世界市場，有世界規模最大、成長最快的中等收入群體，消費增長潛力巨大，為滿足人民日益增長的物質文化需要，增加消費者選擇和福利，將進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，不斷打開中國市場大門。

習近平還指出，中國不刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、製成品和服務促進貿易平衡發展。

四、更加有效實施國際宏觀經濟政策的協調。習近平表示，將加強同世界主要經濟體的宏觀政策協調 努力創造正面外溢效應，共同促進世界經濟強勁可持續、平衡包容增長，他強調，中國不搞以鄰為壑的匯率政策，將不斷完善人民幣匯率機制，使市場在資源配置中起絕對作用，促進世界經濟穩定。

習近平指出，規則和信用是國際治理體系有效運轉的基石，也是國際經貿發展的前提，中國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水平的國際經貿規則。

五、更加重視對外開放政策落實。習近平表示，中國人講求一諾千金，高度重視履行與各國達成的多邊雙邊協議，將推進法治政府、誠信政府建設，建立有約束的國際協議和履約執行機制，按照擴大開放需要，修改完善法律法規，在行政許可、市場監管等方面，規範各級政府行為。

習近平還指出，要清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法制化、便利化的營商環境。

最近美國取消許多大陸學者的赴美簽證，習近平話鋒一轉，意有所指表示，「也希望世界各國創造良好投資環境，平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流活動，提供公平友善的環境」。

(旺報 )