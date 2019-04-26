國民黨立委童惠珍、林奕華、林麗蟬、吳志揚、黃昭順、呂玉玲等人26日赴監察院，為「干涉NCC獨立機關運作，箝制新聞自由及言論自由」告發行政院長蘇貞昌瀆職。（陳信翰攝）

國民黨立委齊赴監察院，告發行政院長蘇貞昌瀆職。（陳信翰攝）

國民黨團書記長吳志揚上午率多名立委前往監察院，告發行政院長蘇貞昌違法干涉獨立機關國家通訊傳播委員會NCC運作，打壓新聞自由、言論自由，請監察院對行政院長蘇貞昌進行糾彈。但行政院發言人Kolas Yotaka否認國民黨團指控，強調政院從未介入NCC。

吳志揚說，NCC是獨立機關，掌握新聞媒體監管，行政院長絕對不可以把髒手伸進NCC裡面，整個事情就是因為蘇揆一句話，狂罵「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」，意思就是警告NCC，NCC也受到影響對特定非親綠媒體進行一連串的處罰，打壓新聞自由及言論自由，造成當時的NCC主委詹婷怡被請辭。這一連串的事實證明蘇揆已把髒手伸進NCC，把NCC變髒CC、綠CC。

民進黨曲解獨立機關，促轉會變成打手，NCC打壓新聞自由，中選會還居然提名黨派人士前雲林縣長李進勇，到底把獨立機關當成什麼？國黨團要求蘇揆把髒手拿開，不要干預NCC；NCC應公平處理所有案件，不要針對特別媒體進行打壓；請NCC注意民眾言論自由，不要透過打壓造成寒蟬效應。

監察院由輪值監委高鳳仙接下陳訴書。對於國民黨的指控，行政院發言人Kolas 表示，NCC是獨立機關，行政院從未介入，但對國民黨的告發，行政院尊重監察院依職權辦理。

(中時 )