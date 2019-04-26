男子張立仁前年駕車攜帶槍械，行經高雄市苓雅區被當時的凱旋派出所所長吳銘雄攔檢，他拒檢還開車撞吳男，吳連人帶車被拖行到快車道導致嚴重受傷，期間吳男哀號、救助，長鳴機車喇叭，最高法院痛斥張男犯行，依殺人未遂罪將他重判8年半定讞。

張男辯稱只是要脫免逮捕沒有殺人犯意，警察開槍射擊人犯才是過失犯罪，最高法院認為，警察的職責是維持社會秩序，保護人民安全，執行職務如符合規定可合法使用槍械，無須負擔刑責，而張男故意攻擊警察並非法所允許，兩者難以相提並論。

2017年1月12日上午8點多，張男開車違規停在慢車道上，高雄市苓雅分局凱旋所長吳銘雄執行巡羅見狀，與員警吳宏仁上前準備盤查，沒想到張男竟駕車撞擊吳銘雄及所騎警用機車，吳倒地遭壓在汽車下方。

張立仁不顧車底卡有人、車，繼續駕車前進，將吳銘雄連人帶車拖行至快車道上，其間有吳哀號、求救聲及長鳴喇叭聲，歷經7秒後張的車輛卡住不動，張男才倒退，吳銘雄才未繼續遭拖行或輾壓。吳傷勢嚴重，雙腳開刀、植皮痕跡清晰可見。

(中時 )