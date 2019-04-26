為解決黨內人選分歧問題，傳出國民黨主席吳敦義將邀集韓國瑜、王金平、朱立倫等人一同坐下來談，朱立倫26日表示，他尚未接到通知，但，但見面就是好事，國民黨要演的是家庭倫理大喜劇，只要大家能團結，比好不比爛，國民黨能勝選最重要。

朱立倫26日走訪宜蘭與農、漁民座談，並親自下田插秧，有媒體問說，「韓粉」攻擊火力猛烈，包含朱本身在內，國民黨許多同志都飽受攻擊，對此朱立倫表示，他一再強調「伸手不打自己人」，國民黨要推出最強的，要「比好不比爛」，打勝仗不能只靠一個人，要靠團隊，不管過去發生什麼事情，大家相互支持包容，還是要團結在一起。

對於傳出國民黨主席吳敦義將邀集韓、王、朱等人一同坐下來談，朱立倫則說，他本人尚未接到通知，但只要見面是好事，只要大家團結，國民黨能勝選最重要。

朱立倫說，至少到目前為止，國民黨仍是一手好牌，比民進黨「英德大戰」的一手爛牌好多了。

朱立倫也將砲口指向蔡英文總統並批評說，蔡總統最近喜歡當「吵架王」，找很多國內的人吵架，遇到大陸時「嗆聲」比誰都大聲，但碰到日本、菲律賓，當台灣漁權受到傷害時卻躲起來，她要拜託蔡總統，真要當「吵架王」，就幫漁民好好去吵架，爭取漁權比較重要。

(中時 )