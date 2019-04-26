小爐主塗冠森拜拜好開心，萌樣十足。（廖素慧攝）

8個月大的小男嬰塗冠森去年被抱在襁褓，擲出7個聖杯，當選嘉義市蘭潭鎮德宮爐主，成為罕見的最年輕的爐主，現在他已1歲9個月，活潑可愛，26日親自向神明上香拜拜祈福，他的大伯塗英志說，侄子受神明保庇，能吃能睡，長得好。

塗英志說，去年農曆3月22日媽祖生，鎮德宮辦祝壽大典，晚上辦桌廟會活動，廟方依照信徒名冊一一擲筊，他們全家都是信徒，結果小侄子塗冠森被擲出7個聖杯，大家都又驚又喜，意想不到，當時小侄子才8個月大。

塗英志說，小侄子是家裡的長孫，備受疼愛，出生後有些微恙，家人都擔心，後來當了小爐主之後，情形有改變，小侄子食欲大增，每餐吃一碗飯後還要喝牛奶，半夜不哭鬧，長得好，健康活潑，家人都欣慰，感覺是神明有保庇。

諸羅山蘭潭鎮德宮駐守在蘭潭風景區，主祀主神玄天上帝、天上聖母、代天巡狩五府千歲，建廟數十年來是到蘭潭運動、登山健行的民眾休憩及拜拜信仰的廟宇。

26日適逢天上聖母聖誕舉辦團拜儀式，塗冠森由父親塗博翔扶持，以最年輕爐主的身份，與2位副爐主及全體理監事信眾，行三跪九叩大禮敬拜，拜拜時笑得開心，模樣好萌，成為全場注目的焦點。

2019.04.26 嘉義市▲1歲9月小爐主塗冠森當選嘉義市蘭潭鎮德宮爐主，父親塗博翔驚喜。（廖素慧攝）

(中時 )