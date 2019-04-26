部落客「亨利市」，日前在臉書分享看完《我們與惡的距離》的心得，得意表示慶幸所認識到的記者、律師朋友，都是有理想想要改變現狀，不過附上的照片卻是女主角賈靜雯17年前代言內衣的廣告照，讓網友直呼：「喬安姐都沒變」。

「亨利市」表示《與惡》雖然已經完結篇，但是效應仍然還在發酵，雖然有許多記者、律師辯駁橋段喊與事實不符，但他直言劇中雖表示觀眾只有七歲智商，但現實中觀眾腦子不是豆腐做的，必然知道某些部分是為了表現戲劇張力，才讓記者或律師角色誇大而偏離現實，而這種分辨能力則是「記者、律師」教出來的，因為當中一些老鼠屎，讓民眾得練就24小時從新聞吸收資訊，還得讓大腦分出是非真假，不過慶幸的是認識到的記者、律師是真的有理想、有想要改變現狀的。

部落客「亨利市」臉書全文。(圖/亨利市臉書)

不過此篇文章附上的照片，可以說是讓網友眼睛為之一亮，只見是《與惡》女主角賈靜雯17年前代言內衣的廣告照，只見她挺著呼之欲出的南北半球，對著鏡頭露出自信甜美的笑顏，與現在比起來不見歲月在臉上留下痕跡，也讓網友紛紛留言：「這就是我誓死追隨亨利市長的原因」、「喬安姊意圖使人產惡」。

(中時電子報)