部落客「亨利市」，日前在臉書分享看完《我們與惡的距離》的心得，得意表示慶幸所認識到的記者、律師朋友，都是有理想想要改變現狀，不過附上的照片卻是女主角賈靜雯17年前代言內衣的廣告照，讓網友直呼：「喬安姐都沒變」。
「亨利市」表示《與惡》雖然已經完結篇，但是效應仍然還在發酵，雖然有許多記者、律師辯駁橋段喊與事實不符，但他直言劇中雖表示觀眾只有七歲智商，但現實中觀眾腦子不是豆腐做的，必然知道某些部分是為了表現戲劇張力，才讓記者或律師角色誇大而偏離現實，而這種分辨能力則是「記者、律師」教出來的，因為當中一些老鼠屎，讓民眾得練就24小時從新聞吸收資訊，還得讓大腦分出是非真假，不過慶幸的是認識到的記者、律師是真的有理想、有想要改變現狀的。
不過此篇文章附上的照片，可以說是讓網友眼睛為之一亮，只見是《與惡》女主角賈靜雯17年前代言內衣的廣告照，只見她挺著呼之欲出的南北半球，對著鏡頭露出自信甜美的笑顏，與現在比起來不見歲月在臉上留下痕跡，也讓網友紛紛留言：「這就是我誓死追隨亨利市長的原因」、「喬安姊意圖使人產惡」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。