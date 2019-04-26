反核大遊行明天登場，曾表態反核的台北市長柯文哲不會出席。他今天受訪談到能源相關議題時直指，核能在台灣的問題不是核能，而是核能（電廠）蓋在都市旁邊；即便如此，能源跟產業政策是一體兩面，只思考一樣是不會解決問題的，且「終究是不能用愛發電」，結論就是這國家不需要發現問題、解釋問題的人，很需要解決問題的人。

媒體今問柯文哲支不支持反核遊行？柯表示，能源跟產業政策是一體兩面，只思考一樣是不會解決問題的，為了這個問題，北市府產業考察團再幾天會去英國跟德國，因為全世界只有一個國家的經濟在成長，平均用電量在下降，這叫英國，這跟產業有做改變有關，包括數位產業。

柯文哲進一步指出，所以台灣不能只思考能源政策，要思考產業政策是什麼，包括節能減碳也是產業，LED燈大量推廣時，另一方面可以減少能源需求。只有考慮一邊是不對的。

但柯文哲不忘酸中央說，「終究是不能用愛發電」。他說，全世界在大都市30公里內有設核電廠全世界只有6個，其中台灣2個，另個是還沒蓋的核四，所以我們核能疏散半徑只有8公里，不敢訂30公里，因為這樣要疏散200萬人口，他當年就是台大醫院外科加護病房主任，是台灣重症醫學最高權威了，但當年就是寫不出這樣的疏散計畫，所以台灣核能的疏散計畫8公里而已，這跟福島就不一樣，他們30公里才15萬人，我們30公里疏散範圍如果要200萬、300萬、400萬，開玩笑，這要怎麼處理？

柯文哲說，核能在台灣的問題不是核能，是核能蓋在都市旁邊這才是問題。所以為什麼核一核二大家很注意，核三大家比較沒這麼注意，原因就是30公里半徑範圍內人口數不一樣。所以，不用核電當然很好，但替代方案要有，燒天然氣比較乾淨，「廢話我也知道」，可是燒天然氣跟燒煤1度電差8毛錢，台灣產業受不受得了？這都要拿出來討論。

最後他嘆說，結論是這國家不需要發現問題、解釋問題的人，需要解決問題的人。另外他也透露，之所以不參加遊行，是因27日的活動，25日才收到請帖，「要送也要有誠意、卡早送來（台語）！行程都排好了，邀請人要早點請。」

(中時 )