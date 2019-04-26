機車雙載兩男撞落大排溺水，彰化縣消防局第二大隊接獲報案，緊急出動搶救。（吳敏菁翻攝）

機車雙載兩男撞落大排溺水，彰化縣消防局第二大隊接獲報案，緊急出動搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化縣秀水鄉溪心街附近，26日上午9時許發生2名男性機車雙載，自撞橋墩掉落石笱大排，面部朝下溺水，彰化縣消防局第二大隊接獲報案，緊急出動救援，2名患者當場都沒有生命跡象，其中1名由送往彰化秀傳、另1名送往彰基，2人都姓張，分別46、52歲，怎會雙載出門、發生車禍？警方還在釐清調查中。

機車自撞橋墩，兩人飛落大排的溺水事故，彰化縣消防局第二隊大隊長施順仁指揮搶救，共出勤1個大隊5個消防分隊，出動各式消防車輛14輛，救護車2輛，救生艇3台。消防人員21人，役男3人。

消防局一接獲報案，不到5分鐘在9點18分就抵達現場了，但兩人被發現溺水可能有一些時間，救護人員趕赴現場下水搶救，已經都沒有生命跡象，救護人員不放棄，緊急分送醫院搶救秀傳和彰基，9點47分送達醫院，其中1人已經確定不治，1人還在努力中，仍未脫險境。

這次車禍醞釀的死亡事故，警方初步調查，46歲張姓男子，送秀傳醫院搶救後，恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3，仍有生命危險，父母傷心地說，他是水電工，失業1年多了，早上出門說是要去找工作；另名52歲同樣是姓張的男子，送到彰基醫院已四孔流血，身上多處挫傷，已經死亡，車禍原因，警方還在進一步釐清調查。

(中時 )