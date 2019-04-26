4月23日，中國‧洛陽第二屆「牡丹杯」中華旗袍交流大會的壓軸亮點―創意旗袍展演，在洛陽鳳翔山莊舉行。展演活動在武則天的盛裝迎賓中拉開序幕，場面震撼大氣。活動現場，身著魅力旗袍的女士們款步前行，端莊嫺靜，在茶香肆意的氛圍中盡顯典雅而高貴。

中國剪紙藝術及傳統服飾的完美結合，讓人大飽眼福

由洛陽市剪紙藝術研究會和天津剪紙非遺傳承人等提供的剪紙服飾系列，節目獨特，盡顯創意，牡丹等各種圖案的剪紙「邂逅」旗袍，演繹創意，相互映襯，展現中國剪紙藝術及傳統服飾的完美結合，讓人大飽眼福。

身著魅力旗袍的女士們款步前行，端莊嫺靜

為本次展演活動獨家製作的以「牡丹十二品」為元素的創意旗袍秀，將本次活動推向了高潮，身著牡丹圖案的旗袍的年輕女子高貴典雅，端莊大氣，魅力無限，讓人讚歎不已。

台灣知名服裝設計師吳亮儀（左二）獲頒特殊貢獻獎

據活動組委會負責人，主辦方洛陽市體育文化交流協會主席孫國平介紹，今年活動除了千人牡丹旗袍秀活動外，探索性的舉辦了創意旗袍展演，以洛陽牡丹、國家非物質文化遺產剪紙藝術、傳統旗袍文化相結合為主題，展現文化創意的獨特魅力。

中國‧洛陽第二屆「牡丹杯中華旗袍交流大會」在洛陽成功舉辦

此次活動特別邀請了曾多次榮獲國際服飾大獎的臺灣知名服裝設計師、旗袍設計師吳亮儀女士，帶領男模李吉祥，進行獨具臺灣風情的創意旗袍展示，讓現場嘉賓享受到獨特的感官體驗。

吳亮儀表示：旗袍是美學的代表，凝聚的是中華優秀的傳統文化，是一種生活態度和民族自信。在牡丹盛開的洛陽舉辦這樣有創意的旗袍文化交流活動，促進了海峽兩岸傳統文化的交流與互通。

據主辦方介紹，未來還要舉辦海峽兩岸關於旗袍文化的高峰論壇，就如何在傳承和弘揚旗袍文化、兩岸如何進行文化和文創產業等多方位合作的問題上進行探討。

活動主辦方北京各省市駐京機構商務協會副會長、各省市旗袍文化工作委員會（原中華旗袍聯合會）會長唐紫祺說，為回應國家「傳承中華文明，落實文化興國戰略」的號召，以構建和諧社會、弘揚中華民族優秀的傳統文化為宗旨，將持續組織並舉辦各種文化活動來展示旗袍魅力、豐富其文化內涵，增強人們的文化自信和民族自信。

(中時電子報)