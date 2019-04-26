公宅政策跳票挨批 柯P稱「不要再打高空」 11:132019/04/26 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市府公宅政策挨批跳票，原本承諾8年蓋5萬戶公宅，變成8年2萬戶，針對柯市府解釋說「空屋太多」因此緩蓋公宅、調整政策，不僅前都發局長林洲民直言「有意見」，前新北市長朱立倫也說，台北市長柯文哲是「拿張飛打岳飛」。 不過，柯文哲今受訪時仍堅持，公宅政策現在2萬戶蓋到滿頭大汗，所以我覺得公宅還沒全部招標、上工的時候，就不要再去打高空，要求說做個務實的政治人物。2萬戶都發包嗎，也還沒啊，就等全部發包、上工、穩定了再來討論，在這之前不要一直打高空，要求都發局要務實，先招標出去再講。 (中時 ) #政策 #高空 #柯文哲 #招標 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯直言 當市長比副總統能做事 04:102019/04/22 政治要聞 大甲媽駐駕 柯P發平安蛋暖壽 04:102019/04/22 地方新聞 攜綠營對抗國民黨？ 柯P：我才不要理你們！ 11:302019/04/22 政治 雙子星案卡關 柯P：每拖一個月北市府就少1億 12:192019/04/22 政治 北市違法養豬戶如何解？柯P：發一筆錢給他們拆掉 21:362019/04/22 政治 北市2副局長互調 基層含淚相送 04:102019/04/23 地方新聞 直飲台分布不均 民眾使用習慣低 04:102019/04/23 地方新聞 王世堅酸柯文哲 蹭韓流搏版面 04:102019/04/25 政治要聞 央行隨扈政院暈倒 柯文哲協助救治 14:162019/04/25 政治 柯文哲訪日與綠白合想像 04:102019/04/26 時論廣場 生活熱門新聞 輕熟女下體狂飄魚腥味 醫夾出它傻眼 - 生活 歡喜收場！黃光芹：李佳芬願捐公益 日後將支持她 - 生活 確定了！蘇貞昌：明年起春節連假至少7天 - 生活 無聲必出事 小孩吃飯媽轉頭5分鐘...回頭崩潰了 - 生活 除了拚經濟 韓國瑜：十步之內必有芳草 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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