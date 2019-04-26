北市府公宅政策挨批跳票，原本承諾8年蓋5萬戶公宅，變成8年2萬戶，針對柯市府解釋說「空屋太多」因此緩蓋公宅、調整政策，不僅前都發局長林洲民直言「有意見」，前新北市長朱立倫也說，台北市長柯文哲是「拿張飛打岳飛」。

不過，柯文哲今受訪時仍堅持，公宅政策現在2萬戶蓋到滿頭大汗，所以我覺得公宅還沒全部招標、上工的時候，就不要再去打高空，要求說做個務實的政治人物。2萬戶都發包嗎，也還沒啊，就等全部發包、上工、穩定了再來討論，在這之前不要一直打高空，要求都發局要務實，先招標出去再講。

(中時 )