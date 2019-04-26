儘管韋斯布魯克才在季末記者會上宣稱，自己跟雷霆總教練多諾凡之間關係很好，且彼此尊重，但向來跟美國媒體不對盤的韋少卻遭爆料，早就失去對於多諾凡的信任感，也讓多諾凡很有可能成為下一個慘遭球隊開除的總教練人選！

「我一直聽到韋斯布魯克已經失去對於多諾凡的信任，」雷霆隨隊資深記者梅貝里表示，「只要本季近距離觀察過雷霆的人，應該都會注意到，韋斯布魯克跟多諾凡在比賽期間的緊張關係，很容易引發猜疑，也讓多諾凡位置危險了。」

老實講，2015年接掌雷霆兵符的多諾凡，雖然連4季都闖進季後賽，卻在最近3個球季都在首輪止步，讓他就算擁有199勝129敗、高達6成07勝率，他的總教練位置卻令人擔憂，如今又跟韋斯布魯克鬧翻的話，走人只是早晚的事。

或許跟雷霆僅剩1年合約的多諾凡，算是非戰之罪，因為自從2016年夏天杜蘭特離隊跳槽勇士，雷霆的陣容年年都會出現不小變化，也讓多諾凡必須不斷調整戰術與輪替方式，只是面對NBA現實生態，如今他恐怕必須下台負責了。

(中時電子報)