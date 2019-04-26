國民黨2020總統初選紛擾不斷，黨主席吳敦義何時要與高雄市長韓國瑜會面，備受關注。國民黨中央今則發布新聞稿指出，吳敦義與韓國瑜的「吳韓會」 時間已敲定，將於下週二（30日）下午三時於國民黨中央黨部三樓會客室舉行。

(中時 )