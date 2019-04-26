馬林魚投手史密斯耗費16球才擊退費城人瑞爾穆托。(大聯盟臉書)

費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)26日迎戰老東家馬林魚，首局下打擊他就拿出渾身解數。瑞爾穆托前5球對史密斯(Caleb Smith)打成兩好三壞，觀眾以為要分勝負了，但是瑞爾穆托一口氣連打10顆界外球，還有幾球打得很深遠。最後第16球他揮棒落空三振，主場觀眾為他大聲喝采，這是最壯烈的一次三振！

瑞爾穆托上季還是史密斯搭檔的捕手，兩人前役也有一次11球的對決。今日史密斯先發投了6局102球，首局下就被瑞爾穆托一個人消耗掉16球(全場28球)。其實這連續10球界外之中有一半是壞球，但是瑞爾穆托毫不講理，只要球來他就打，累得史密斯滿頭大汗。

史密斯寧願他打到界內給野手處理，不然打成界外飛球也可以接殺，偏偏瑞爾穆托專打那種接不到的地方。史密斯四縫線、滑球、變速球全用上了，瑞爾穆托棒棒都打得中，如果每個人都這麼黏，史密斯可能投兩局就破百球了。

馬林魚第10局藉著卡斯楚(Starlin Castro)的兩分炮打開僵局，最後3-1獲勝，史密斯6局失1分無關勝敗。費城人打線令人失望，全隊僅繳出4安，兩門大砲哈波(Bryce Harper)、荷斯金斯(Rhys Hoskins)都掛零，瑞爾穆托4打數吞3K。

(中時電子報)