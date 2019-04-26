隨著美國貿易談判代表近日前往北京進行新一輪貿易談判，美國總統川普25日表示，他不久將在白宮接待中國大陸國家主席習近平，外界認為川普已為美中貿易談判可能達成協議作好準備。

據《美國之音》（Voice of America）25日報導，白宮23日表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將前往北京，預定4月30日起與中方展開貿易談判。而中國大陸首席談判代表、國務院副總理劉鶴也將於5月8日赴華府進行更多磋商。

報導指出，白宮表示此輪談判議題包括智慧財產、強迫技術轉移、非關稅障礙、農業、技術服務、購買和執行。而據華爾街日報（The Wall Street Journal）先前報導，知情人士表示，一旦成功達成協議，兩國官員可能耗時數週敲定協議文本與法律用語，最快在陣亡將士紀念日（5月27日）舉行儀式，由兩國元首簽字，排板定案最終貿易協議。

不過，《美國之音》另一篇26日報導指出，一直追蹤美中貿易談判的華爾街日報資深記者大衛（Bob Davis）在華盛頓國際貿易協會所辦的活動上表示，美中元首正式簽署協議更有可能是6月份在日本的20國集團（G20）峰會期間。他認為從這次美方貿易談判代表赴北京的規模來看，美中貿易談判的確應該已接近尾聲，因為兩人只帶少量隨處，「這意味談判只剩下最後幾個問題，包括執行機制、撤銷關稅，和其它幾個具體議題」。

(中時電子報)