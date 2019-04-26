賀一航日前上中視《改變的起點》接受專訪，節目中談到2010年因欠稅遭管收，進土城看守所被關了74天，自嘲人生就被關那麼一次，印象最深刻的就是和前總統陳水扁，同待在孝一舍比鄰而居，每天上午八點一到，就有人來帶阿扁放風做運動，當時賀一航也想出去透透氣，他問管理員，何時輪到他？ 舍方打趣說：「不急，你是副總統，等總統回來，就輪到你了！」

當年在土城看守所，賀一航跟陳前總統屬於特殊人物，放風時獄方會將他們單獨隔離，不讓其他人接近。每次阿扁散步30分鐘回來，就輪到「副總統」賀一航出去動一動。在失去自由的兩個多月，最感謝另一半Judy風雨無阻，每天來面會給他鼓勵打氣，也帶來他愛吃的料理。「我的獄友是個日本人，在台灣沒有親人，我跟他語言不通，但我請他一起吃Judy送來的飯菜，倒是學了幾句歐伊係，好好吃的日本話！」

賀一航早年家貧，初中畢業就去念軍校，後來還成為神龍小組跳傘成員在國慶大典時，從總統府上空表演特技給外賓欣賞，當年受訓課程最困難的是海面跳傘，他常常姿勢不對，整個人臉朝下，啪的一聲，直接重擊水面，還自嘲：「我的大餅臉，就是在神龍小組跳傘時，撞出來的！」

(中時 )